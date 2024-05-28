Apple приготовила новый челлендж для атлетов с Apple Watch в честь Всемирного дня бега

Фархад
Apple Watch

Компания Apple анонсировала новое состязание активности, впервые приуроченное ко Всемирному дню бега, который пройдёт 5 июня. В этот день владельцы Apple Watch смогут получить уникальную медаль и анимированные стикеры.

Чтобы получить достижение, нужно пробежать в Apple Watch от 5 км и более. Альтернативный вариант — добавить в приложение «Здоровье» тренировку по бегу с дистанцией в 5 км. Спустя некоторое время вы получите награду «День бега», специальную медаль в приложении «Фитнес», а также набор анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

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Ставьте напоминания заранее, чтобы не пропустить заветную дату — 5 июня.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1378
tellurian
21 мая пропустил челлендж по медитации 🙃
Сегодня в 06:20
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tellurian
+1378
tellurian Gntlmn Mthfcng
Я сделал 4. Напоминание поставил и забыл 🤦‍♂️😢
Сегодня в 08:07
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Фархад Усманов
+94
Фархад Усманов tellurian
смените дату в айфоне на 21 мая, добавьте минуты осознанности в приложение Здоровье, подождите минут 5, проверьте ачивку в приложении Фитнес и верните дату. Я так и поступил
2 часа назад в 10:23
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