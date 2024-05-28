Apple приготовила новый челлендж для атлетов с Apple Watch в честь Всемирного дня бега

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Компания Apple анонсировала новое состязание активности, впервые приуроченное ко Всемирному дню бега, который пройдёт 5 июня. В этот день владельцы Apple Watch смогут получить уникальную медаль и анимированные стикеры.Чтобы получить достижение, нужно пробежать в Apple Watch от 5 км и более. Альтернативный вариант — добавить в приложение «Здоровье» тренировку по бегу с дистанцией в 5 км. Спустя некоторое время вы получите награду «День бега», специальную медаль в приложении «Фитнес», а также набор анимированных стикеров, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Ставьте напоминания заранее, чтобы не пропустить заветную дату — 5 июня.