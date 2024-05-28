Вышел тизер фильма Apple TV+ «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился первым тизером будущего триллера под названием «Волки». Главные роли в картине исполнили Брэд Питт и Джордж Клуни, а режиссёром выступил Джон Уоттс.Apple Studios держит в секрете все подробности о фильме, но согласно записи в IMDB, картина «повествует о двух одиночках-фринлансерах, которым поручена одна и та же работа».Первый тизер «Волков» также ничего не раскрывает, но демонстрирует напряжение между Клуни и Питтом.Ожидается, что фильм выйдет на платформе Apple TV+ осенью 2024 году, но только после театрального показа.