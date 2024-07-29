Названы районы Петербурга, где теперь запрещено парковать самокаты

Артем
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Парковка других средств индивидуальной мобильности будет также запрещена.

В центре Петербурга, а именно в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города, с 1 августа запретят парковать самокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов на совещании с правительством Северной столицы.

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По его словам, на запрет повлияла положительная реакция жителей и гостей Петербурга на ограничения, которые вводились для самокатов во время городских мероприятий и праздников.
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Источник:
Администрация Санкт‑Петербурга
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