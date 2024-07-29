Владельцев каналов на YouTube и в Telegram заставят регистрироваться в Роскомнадзоре

Фархад
YouTube TG

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что ведомство рассматривает поправки, дополнительно регулирующие работу каналов в популярном мессенджере Telegram, на видеохостинге YouTube и во всех остальных соцсетях.

По данным «Интерфакса», в соответствии с новыми поправками, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч человек будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством. Более того, их обяжут не распространять запрещенную информацию.

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В случае отсутствия маркировки и сведений в базе РКН, каналы «10 тысяч+» будут подвержены следующим запретам: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.

Кроме того, поправки подразумевают запреты на получение звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на вопрос журналистов «Интерфакса» дополнил: «Все социальные сети входят. YouTube тоже: если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан».
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Источник:
Интерфакс
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Комментарии

+4486
Gabriel
Как бы вот нам вас заставить приложение допилить?
Не знаете случайно, не?
Вчера в 16:47
#
+171
Yasha Gabriel
Хинштейну напиши,может среагирует
2 часа назад в 21:35
#
+4486
Gabriel Yasha
Судя по набежавшим в комментарии из одной интересной страны Хинштен и этим ресурсом скоро займётся )
час назад в 22:33
#
+171
Yasha Gabriel
Ахахах я вообще пошутил
А кто набежал и из какой страны ?
час назад в 22:39
#
+171
Yasha Gabriel
Этот ресурс аполитичен и поэтому вряд ли их коснется государственная репрессия
час назад в 22:40
#
tellurian
+1638
tellurian
А жена у него до сих пор не уходит с иностранной площадки :)
Вчера в 16:52
#
+171
Yasha
Я так люблю свою страну…
2 часа назад в 21:34
#
+336
d’Autriche Yasha
Страна возможностей, но не для обычных людей
час назад в 22:21
#
+1
ебатель скота Yasha
Девчат, ну так можно же любить другие страны (там демократия) или быть не обычными люмпенами. Но вы выбрали иной путь — путь обывателя. Тоже вариант, соболезную
15 минут назад
#
Mers
+5232
Mers
Зачем это все, если YouTube ☠️?
Или все-таки не ☠️?
32 минуты назад
#