Владельцев каналов на YouTube и в Telegram заставят регистрироваться в Роскомнадзоре

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что ведомство рассматривает поправки, дополнительно регулирующие работу каналов в популярном мессенджере Telegram, на видеохостинге YouTube и во всех остальных соцсетях.
По данным «Интерфакса», в соответствии с новыми поправками, владельцы каналов с аудиторией более 10 тысяч человек будут обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством. Более того, их обяжут не распространять запрещенную информацию.
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В случае отсутствия маркировки и сведений в базе РКН, каналы «10 тысяч+» будут подвержены следующим запретам: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца.
Кроме того, поправки подразумевают запреты на получение звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на вопрос журналистов «Интерфакса» дополнил: «Все социальные сети входят. YouTube тоже: если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан».