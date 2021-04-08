





Команда известного бенчмарка AnTuTu опубликовала информацию о самых быстрых iOS-устройствах за март этого года. Что важно, брались средние, а не максимальные результаты по всем моделям. В итоге рейтинг выглядит достаточно интересно:Да, на первом месте iPad Pro 3 на процессоре Apple A12X, вышедший аж в 2018 году. Также любопытно, что более новый iPad Pro 4 на обновленном процессоре Apple A12Z и с бльшим количеством ОЗУ оказался пусть и слегка, но медленнее. Самым быстрым устройством на новом Apple A14 стал свежий iPad Air 4, ну а первый iPhone в рейтинге вообще только на 6-ом месте — это, ожидаемо, 12 Pro Max.В итоге хорошо видно, что скорость развития мобильных SoC Apple замедлилась: так, например, в рейтинге есть и позапрошлогодний iPhone 11 Pro Max на Apple A13, который несильно отстает от моделей с новым Apple A14, да и лидерство iPad трехлетней давности печально удивляет. Остается надеяться, что новые iPad Pro на, возможно, Apple A14X, покажут новый уровень производительности мобильных SoC.