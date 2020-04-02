Компания Netmarketshare опубликовала свежий отчет о доле браузеров для десктопных операционных систем. Судя по информации на март 2020 года, Microsoft Edge стал вторым по величине во все мире. Стоит отметить, что «браузер для загрузки браузеров» internet Explorer тоже присутствует в рейтинге.Не считая дебют «эджа» на втором месте, итог получился довольно предсказуемым. Первое место уверенно удерживает Google Chrome с долей рынка 68,50%, за ним следует Microsoft Edge, у которого 7,59%. Браузер редмондовцев сместил Mozila Firefox на третью строчку, показатель доли которого составил 7,19%. Что касается Internet Explorer, то он разместился на пятом месте с долей 5,87%.Успеху Microsoft Edge сопутствовали сразу несколько факторов. Доступность мобильных версий для Android и iOS и переход на движок Chromium помогли привлечь новых пользователей. Также браузеру помогает реклама в среде Windows.