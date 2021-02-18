Компания North Pass, занимающаяся разработкой приложений по кибербезопасности, опубликовала список из 200 самых популярных в 2020 году паролей, а также сравнение с аналогичным списком из 2019 года. Как оказалось, все еще в десятку самых массовых паролей входят 123456, password и 111111, однако есть пара новых.
Во-первых, на втором месте теперь пароль «picture1» — в 2019 году на его месте был «test1». Это намекает на то, что их используют крупные сети ботов. Во-вторых, на шестом месте пароль «senha» — именно так на португальском языке и пишется «пароль».
Компания выложила все 200 самых популярных паролей на отдельном сайте, и мы настоятельно рекомендуем проверить, не используете ли вы какие-либо из них. Если это так — стоит задуматься об их замене, потому что современное ПО для взлома простым перебором обнаруживает их всего за несколько минут.
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