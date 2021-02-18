





Гонконгский сайт HKEPC сообщил точную дату выхода процессоров Intel 11-ого поколения — новые CPU начнут появляться на полках магазинов начиная с 15 марта. Они заработают на большинстве дорогих плат с сокетом LGA1200 после обновления BIOS, но самое главное — это наконец-то новая архитектура Cypress Cove после 5-летнего засилья Skylake. В итоге новые процессоры будут до 19% быстрее старых при тех же частотах, также они получили поддержку новой шины PCI Express 4.0 и новое видеоядро Intel Xe, которое до 50% быстрее старого UHD Graphics 630.Можно отметить поддержку Thunderbolt 4 и USB 4, к тому же новые Intel Rocket Lake-S отлично подходят для задач машинного обучения благодаря поддержке инструкций AVX-512. Число ядер при этом будет достигать 8 штук, частота — до 5.3 ГГц. Точной информации о стоимости новинок пока нет, но, скорее всего, она не изменится в сравнении с предыдущим поколением, и за топовый Intel Core i9-11900K будут просить около 500 долларов (37 000 рублей).