





Пресс-служба МТС сообщила данные о продажах смартфонов за первый квартал 2021 года. Что интересно, несмотря на высокий курс доллара и нестабильную экономическую обстановку, мобильный рынок вырос на 27% в денежном выражении, до 153 млрд рублей, хотя в количественном выражении просел на 11%, до 6.4 млн штук. Иными словами, россияне стали покупать более дорогие смартфоны: так, в начале 2021 года спрос на телефоны дороже 50 тысяч рублей вырос на 58%, а спрос на решения до 10 тысяч рублей и вовсе снизился на 38%.Также МТС указала на самые продаваемые смартфоны, и на первом месте неожиданно оказался Apple iPhone 11. Это первый раз за 4 года, когда смартфон от купертиновского гиганта добился лидерства по числу продаж: предыдущий случай был в 2017 году с очень популярным в то время iPhone SE первого поколения. Что касается остальных моделей, то в пятерку самых продаваемых смартфонов также попали Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A01 Core и Samsung Galaxy A12.Что касается брендов, то тут без неожиданностей: на первом месте Samsung, который смог нарастить долю за год с 23 до 33%. На втором месте Xiaomi с 22%, на третьем Apple (16% против 10 годом ранее). Завершают пятерку лидеров Honor и Huawei с 9 и 3% соответственно.