





Google продолжает придерживаться политики повышения безопасности и конфиденциальности приложений, публикуемых в магазине Play, и новые изменения затронули данные, которые могут собирать установленные программы. Компания существенно сузила список ПО, которое может использовать разрешение QUERY_ALL_PACKAGES — оно позволяет узнать, какие еще приложения установлены на устройстве.Google сообщает, что считает «эти сведения личной и конфиденциальной информацией, если доступ к ним запрашивается с устройства пользователя. Разрешение QUERY_ALL_PACKAGES допускается использовать только в том случае, если оно нужно для работы основных функций приложения». К таким программам относятся браузеры, файловые менеджеры и антивирусы.Более того, разработчикам в любом случае придется объяснить, зачем их программе такое разрешение. Также перечень допущенных к таким данным приложений не окончательный — например, доступ к списку установленных приложений может получить и банковское ПО, которому это нужно для предотвращения кражи денег или утечки личных данных.Новая политка начнет действовать с 5 мая этого года. Google хотел ввести ее раньше, но помешала пандемия COVID-2019. Также компания отмечает, что новые требования будут касаться только ПО, которое ориентировано на Android 11 и новее (API версии 30 и выше).