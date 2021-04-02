





Драйверы — старая проблема Windows: будучи слишком старыми, они могут вызывать нестабильности и «синие экраны смерти». Самые новые драйверы также могут нести в себе проблемы. И теперь Microsoft планирует сделать систему стабильнее, переработав принцип работы с драйверами.На данный момент в Windows 10 абсолютно все драйверы хранятся в папке C:\Windows\System32\DriverStore, то есть в «сердце» операционной системы. Это как минимум небезопасно, если мы говорим о сторонних драйверах, к тому же может вызывать различные конфликты и проблемы с производительностью, если драйверов очень много.И в обновлении Windows 10 21H2, которое должно выйти осенью этого года, Microsoft планирует исправить эту проблему. Тестеры ранних сборок апдейта, который также получит название Sun Valley, обнаружили, что все драйверы от сторонних производителей теперь хранятся в папке C:\Windows\OEMDRIVERS, то есть вне важной системной папки.Это позволяет изолировать систему от «чужого» ПО, при этом Windows 10 все также будет проверять цифровую подпись драйверов перед их размещением в папке OEMDRIVERS. Также такое разделение может уменьшить количество конфликтов и даже поднять производительность, если вы часто обновляете драйверы.