Apple AR/VR Инсайды

Странные подробности о VR-гарнитуре от Apple: аккумулятор придется носить отдельно?!

Олег

В сети появилось несколько подробностей о будущем релизе самого современного гаджета от Apple — гарнитуры смешанной реальности. Об этом написали в MacRumors.

О «яблочной» AR/VR-гарнитуре слухи ходят уже несколько лет. Наиболее близким к реальности концептом этого устройства считается вот это изображение от Яна Зелбо:

AR/VR

Издание The Information поделилось целым рядом новых подробностей о будущем девайсе. Вот некоторые из них:

  • Аккумулятор гарнитуры придется носить на поясе; подключение к нему будет осуществляться магнитным кабелем, от аккумулятора к оголовью. Одного заряда хватит на пару часов, но батарейку можно сменить на запасную.
  • Корпус будет состоять из алюминия, стекла и углеродного волокна для снижения веса и габаритов. Камеры визуально скрыты.
  • С правой стороны будет аналог Digital Crown без тактильной отдачи для быстрого управления гарнитурой.
  • Повязка на голову будет сменной, подобно сменным ремшкам Apple Watch; в момент релиза Apple предложит несколько вариантов повязки, в том числе со встроенными динамиками.
  • Для людей с ослабленным зрением будет возможность прикрепить индивидуальные рецептурные линзы.
  • Небольшие электромоторы для авторегульровки внутренных линз и наведения фокуса.
  • Поле зрения в 120 градусов.
  • Чип H2 для подключения к AirPods Pro 2 и более новым моделям.
  • Два производительных чипа: основной SoC с наличием CPU, GPU и оперативной памяти, а также выделенный графический процессор. Оба изготовлены по 5-нм техпроцессу.
  • Выделенный интернет-провайдер преобразует искаженные изображения, снятые внешними камерами, в достоверное видеоизображение окружения пользователя с малой задержкой. Чип содержит специализированную память с высокой пропускной способностью производства SK Hynix.
  • Возможность запуска iOS-приложений в 2D-режиме.
  • Гарнитура может иметь большой дисплей, обращенный наружу, чтобы показывать окружающим выражение лица пользователя. Он будет работать со сверхнизкой частотой, подобно AoD.
  • Внутренние дисплеи micro-LED для каждого глаза получат 4К-разрешение и будут формировать 8К-картинку.
  • Каждый глаз отслеживает как минимум одна камера.
  • Более десятка камер и датчиков фиксируют выражение лица и движения тела, включая ноги.

Помимо этого инсайдеры сообщают, что Bluetooth-наушники сторонних вендоров работают с AR/VR-гарнитурой от Apple нестабильно, а разъем 3,5 мм отсутствует вовсе.

Аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо сообщил, что релиз устройства может состояться либо весной на мероприятии для СМИ, либо в июне на WWDC 2023. То есть, мы увидим устройство совсем скоро. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+2949
kardigan
Сново смелые мечты инсадеров?
Эта штука на фото точь в точь моя маска для подводного плавания, что была у нас пару лет назад.
Вчера в 11:38
#
Dmitriy
+332
Dmitriy
Походу маска для плавания и есть. Причем эти "инсайдеры" носить такое не пробовали, без верхнего поперечного ремешка держаться нормально оно будет.
Вчера в 12:12
#
0
Dmitriy K.
Недавно была новость о, разрабатываемом Apple 2.1' microLED дисплее с невероятной яркостью и после 1,9' дисплея AppleWatch Ultra все подумали на их преемника, а скорее всего это дисплеи для гарнитуры
Вчера в 12:18
#
+188
Holldann Dmitriy K.
Это навряд ли. С такой яркостью и на таком расстоянии пиксели в глазах выгорят в момент

Вчера в 13:00
#
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