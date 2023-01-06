Странные подробности о VR-гарнитуре от Apple: аккумулятор придется носить отдельно?!

Аккумулятор гарнитуры придется носить на поясе; подключение к нему будет осуществляться магнитным кабелем, от аккумулятора к оголовью. Одного заряда хватит на пару часов, но батарейку можно сменить на запасную.

Корпус будет состоять из алюминия, стекла и углеродного волокна для снижения веса и габаритов. Камеры визуально скрыты.

С правой стороны будет аналог Digital Crown без тактильной отдачи для быстрого управления гарнитурой.

Повязка на голову будет сменной, подобно сменным ремшкам Apple Watch; в момент релиза Apple предложит несколько вариантов повязки, в том числе со встроенными динамиками.

Для людей с ослабленным зрением будет возможность прикрепить индивидуальные рецептурные линзы.

Небольшие электромоторы для авторегульровки внутренных линз и наведения фокуса.

Поле зрения в 120 градусов.

Чип H2 для подключения к AirPods Pro 2 и более новым моделям.

Два производительных чипа: основной SoC с наличием CPU, GPU и оперативной памяти, а также выделенный графический процессор. Оба изготовлены по 5-нм техпроцессу.

Выделенный интернет-провайдер преобразует искаженные изображения, снятые внешними камерами, в достоверное видеоизображение окружения пользователя с малой задержкой. Чип содержит специализированную память с высокой пропускной способностью производства SK Hynix.

Возможность запуска iOS-приложений в 2D-режиме.

Гарнитура может иметь большой дисплей, обращенный наружу, чтобы показывать окружающим выражение лица пользователя. Он будет работать со сверхнизкой частотой, подобно AoD.

Внутренние дисплеи micro-LED для каждого глаза получат 4К-разрешение и будут формировать 8К-картинку.

Каждый глаз отслеживает как минимум одна камера.

Более десятка камер и датчиков фиксируют выражение лица и движения тела, включая ноги.

В сети появилось несколько подробностей о будущем релизе самого современного гаджета от Apple — гарнитуры смешанной реальности. Об этом написали в MacRumors.О «яблочной» AR/VR-гарнитуре слухи ходят уже несколько лет. Наиболее близким к реальности концептом этого устройства считается вот это изображение от Яна Зелбо:Издание The Information поделилось целым рядом новых подробностей о будущем девайсе. Вот некоторые из них:Помимо этого инсайдеры сообщают, что Bluetooth-наушники сторонних вендоров работают с AR/VR-гарнитурой от Apple нестабильно, а разъем 3,5 мм отсутствует вовсе.Аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо сообщил, что релиз устройства может состояться либо весной на мероприятии для СМИ, либо в июне на WWDC 2023. То есть, мы увидим устройство совсем скоро.