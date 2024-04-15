Названы все модели Mac, которые получат чипы M4 в этом году

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14-дюймовый MacBook Pro с чипом M4 — конец 2024 года. 24-дюймовый iMac с M4 — конец 2024 года. 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M4 Pro/Max — конец 2024/начало 2025 года. Mac mini с M4 и M4 Pro — конец 2024/начало 2025 года. 13- и 15-дюймовые MacBook Air с M4 — весна 2025 года. Mac Studio с M4 Ultra — середина 2025 года. Mac Pro с M4 Ultra — осень 2025 года.

В своей еженедельной рассылке Power On журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл планы Apple по выпуску новых компьютеров. По его словам, первые Mac с чипами серии M4 выйдут уже осенью.Гурман даже поделился конкретной дорожной картой обновления Mac, поэтому если вы хотели приобрести себе компьютер, лучше пока подождать.Вот в каком порядке Apple будет выпускать Mac:Журналист Bloomberg также уверен, что Apple проводила внутреннее тестирование чипа M3 Ultra для Mac Studio и Mac Pro, но позже отказалась от выпуска этих компьютеров на чипе M3.Основные улучшения в чипах серии M4 будут связаны с функциями искусственного интеллекта.