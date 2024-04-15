Названы все модели Mac, которые получат чипы M4 в этом году

Фархад
M4

В своей еженедельной рассылке Power On журналист Bloomberg Марк Гурман раскрыл планы Apple по выпуску новых компьютеров. По его словам, первые Mac с чипами серии M4 выйдут уже осенью.

Гурман даже поделился конкретной дорожной картой обновления Mac, поэтому если вы хотели приобрести себе компьютер, лучше пока подождать.

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Вот в каком порядке Apple будет выпускать Mac:

  1. 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M4 — конец 2024 года.
  2. 24-дюймовый iMac с M4 — конец 2024 года.
  3. 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами M4 Pro/Max — конец 2024/начало 2025 года.
  4. Mac mini с M4 и M4 Pro — конец 2024/начало 2025 года.
  5. 13- и 15-дюймовые MacBook Air с M4 — весна 2025 года.
  6. Mac Studio с M4 Ultra — середина 2025 года.
  7. Mac Pro с M4 Ultra — осень 2025 года.

Журналист Bloomberg также уверен, что Apple проводила внутреннее тестирование чипа M3 Ultra для Mac Studio и Mac Pro, но позже отказалась от выпуска этих компьютеров на чипе M3.

Основные улучшения в чипах серии M4 будут связаны с функциями искусственного интеллекта.
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Источник:
MacRumors
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