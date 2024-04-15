Доигрались: Apple удалила эмулятор консолей Nintendo для iPhone

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Спустя несколько суток после выхода первого эмулятора Game Boy для iOS под названием iGBA компания Apple удалила приложение из App Store за нарушение авторских прав и спам, но не предоставила других подробностей.Есть предположение, что Apple снесла эмулятор iGBA из-за плагиата. Он подозрительно похож на приложение GBA4iOS с открытым исходным кодом от разработчика Райли Тестута, которое уже давно распространяется в AltStore. Кстати, Тестут начал писать об этом в своих соцсетях, что, возможно, привело к выпиливанию iGBA из App Store.Как известно, юристы Nintendo всегда моментально разбираются с разработчиками любых эмуляторов, поскольку загрузка пиратских копий её игр является незаконной. Возможно, «Большая Н» также направила жалобу в Apple на iGBA, что и стало причиной удаления приложения.