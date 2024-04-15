Доигрались: Apple удалила эмулятор консолей Nintendo для iPhone

Фархад
iGBA

Спустя несколько суток после выхода первого эмулятора Game Boy для iOS под названием iGBA компания Apple удалила приложение из App Store за нарушение авторских прав и спам, но не предоставила других подробностей.

Есть предположение, что Apple снесла эмулятор iGBA из-за плагиата. Он подозрительно похож на приложение GBA4iOS с открытым исходным кодом от разработчика Райли Тестута, которое уже давно распространяется в AltStore. Кстати, Тестут начал писать об этом в своих соцсетях, что, возможно, привело к выпиливанию iGBA из App Store.

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Как известно, юристы Nintendo всегда моментально разбираются с разработчиками любых эмуляторов, поскольку загрузка пиратских копий её игр является незаконной. Возможно, «Большая Н» также направила жалобу в Apple на iGBA, что и стало причиной удаления приложения.
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Источник:
MacRumors
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