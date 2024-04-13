Два банковских приложения исчезли из App Store

Клоны банковских приложений Millioner Consulting от Газпромбанка и «К Деньгам» от Московского кредитного банка больше недоступны для пользователей iOS.
Это подтверждают сообщения в Telegram-каналах Газпромбанка и МКБ. Ранее установленные приложения продолжат работать без ограничений, поэтому удалять их не рекомендуется. Новым пользователям советуют воспользоваться интернет-банком.
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Организации обещают, как можно быстрее вернуть приложения в App Store.