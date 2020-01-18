Компания Valve опровергает информацию о работе над третьей игрой Left 4 Dead, которая поступила от главы HTC по продукции Vive Элвина Ван Грейлина, опубликовавшего слайд с утверждением о том, что LFD3 наряду с Half-Life: Alyx простимулирует спрос на VR в 2020 году.
Сайт IGN опубликовал сообщение разработчиков Valve, в котором они сообщают о том, что не работают над чем-то связанным с Left 4 Dead последние несколько лет. Компания предполагает, что этот фейк был создан пользователями, что разжечь интересы сообщества.
Эта новость наверняка расстроит фанатов серии. Тем не менее, Valve явно старалась оказать почтение, добавив к своему заявлению «к сожалению». Напомним, Left 4 Dead 2 — кооперативный шутер от первого лица с элементами выживания, который вышел в 2009 году на ПК и Xbox 360. Позднее игру портировали на macOS и Linux. Как и в оригинале, действие сюжета разворачивается после событий с утечкой вируса, который превращает людей в зомби.
A few slides from my talk tonight... pic.twitter.com/bHegijjZW1— Alvin Wang Graylin (汪丛青) (@AGraylin) January 17, 2020
Сайт IGN опубликовал сообщение разработчиков Valve, в котором они сообщают о том, что не работают над чем-то связанным с Left 4 Dead последние несколько лет. Компания предполагает, что этот фейк был создан пользователями, что разжечь интересы сообщества.
Эта новость наверняка расстроит фанатов серии. Тем не менее, Valve явно старалась оказать почтение, добавив к своему заявлению «к сожалению». Напомним, Left 4 Dead 2 — кооперативный шутер от первого лица с элементами выживания, который вышел в 2009 году на ПК и Xbox 360. Позднее игру портировали на macOS и Linux. Как и в оригинале, действие сюжета разворачивается после событий с утечкой вируса, который превращает людей в зомби.
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