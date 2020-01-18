A few slides from my talk tonight... pic.twitter.com/bHegijjZW1 — Alvin Wang Graylin (汪丛青) (@AGraylin) January 17, 2020

Компания Valve опровергает информацию о работе над третьей игрой Left 4 Dead, которая поступила от главы HTC по продукции Vive Элвина Ван Грейлина, опубликовавшего слайд с утверждением о том, что LFD3 наряду с Half-Life: Alyx простимулирует спрос на VR в 2020 году.Сайт IGN опубликовал сообщение разработчиков Valve, в котором они сообщают о том, что не работают над чем-то связанным с Left 4 Dead последние несколько лет. Компания предполагает, что этот фейк был создан пользователями, что разжечь интересы сообщества.Эта новость наверняка расстроит фанатов серии. Тем не менее, Valve явно старалась оказать почтение, добавив к своему заявлению «к сожалению». Напомним, Left 4 Dead 2 — кооперативный шутер от первого лица с элементами выживания, который вышел в 2009 году на ПК и Xbox 360. Позднее игру портировали на macOS и Linux. Как и в оригинале, действие сюжета разворачивается после событий с утечкой вируса, который превращает людей в зомби.