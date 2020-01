Sony отпускает свои игры на свободу. Эксклюзив для консоли PlayStation 4 игра Horizon Zero Dawn выйдет на ПК в конце этого года. Это решение намекает на будущее компании, в котором Sony выпускает игры за пределами собственной платформы. Информацию сообщил сайт Kotaku со ссылкой на инсайдеров.



Horizon Zero Dawn вышла в 2017 году и получила положительные оценки критиков за захватывающую вселенную, потрясающие спецэффекты, главную героиню, а также великолепный сюжет и его подачу. Игра вошла в линию хитов PS4 вместе Bloodborne, God of War и «Человеком-Пауком». Sony использовала эти эксклюзивные релизы для продвижения продаж своих консолей и поддержки уровня лояльности своих пользователей. Эти игры, за исключением Bloodborne от студии FromSoftware, были разработаны принадлежащим Sony студиями.







Для японского технологического гиганта решение о выпуске Horizon Zero Dawn на ПК — ощутимый сдвиг стратегии. Sony ослабляет свою власть над эксклюзивными проектами в течение последних нескольких лет.



Стоит упомянуть и громкие компромиссы, включая кроссплатформенный мультиплеер для игроков Fortnite. Изначально Death Stranding от Хидео Кодзимы разрабатывалась в статусе эксклюзива, но ближе к релизу стало известно, что игра будет позднее выпущена на ПК.



Тем не менее, для Sony это очень важный шаг — решение о выпуске одного из своих самых важных эксклюзивов на другой платформе. Это говорит о том, что стратегия компании по запуску PlayStation 5 может отличаться от текущего поколения и в будуще на ПК может появится еще больше игр от Sony. Такой вывод можно сделать на фоне подхода Microsoft к развитию Xbox Series X, где платформодержатель пообещал выпускать все новинки одновременно на Xbox One и ПК. Похоже эра эксклюзивов подходит к концу.