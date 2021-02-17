





Apple сообщила авторизированным сервисным центрам, что в ближайшее представит новый метод ремонта для iPhone 12 и 12 mini. Он будет применяться для устранения определенных проблем, которые ранее требовали замены всего блока.Во внутренней служебной записке Apple сообщила, что технические специалисты, начиная с 23 февраля, смогут предлагать ремонт для моделей iPhone 12 и 12 mini с проблемами в материнской плате, сенсоре Face ID, а также с повреждениями в корпусе.Авторизированные сервисные центры получат в своё распоряжение задние части корпуса iPhone со всеми необходимыми компонентами, включая аккумулятор, материнскую плату, блок связи, зарядную катушку, Taptic Engine и систему Face ID. В этот набор не входят дисплей и модуль основной камеры.К примеру, владельцу iPhone 12 mini с треснувшим задним стеклом технические специалисты смогут предложить замену корпуса без необходимости менять дисплей и основную камеру. Согласно документации Apple, для такой услуги экран и камерный блок должны быть без повреждений или функциональных сбоев для соответствия критериям нового метода ремонта.По словам Apple, новая методика будет доступна во всех странах и регионах, где официально продаются iPhone 12 и 12 mini. Линейку 12 Pro и 12 Pro Max программа пока не затронет. В служебной записке утверждается, что это еще один шаг по сокращению вредных выбросов.