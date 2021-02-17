Apple выпустила вторую бета-версию iOS и iPadOS 14.5. Набор её нововведений менее масштабный по сравнению с первой. Тем не менее нашлось несколько интересных изменений, которые стоит выделить.
Новые эмодзи
В iOS 14.5 добавилось несколько новых смайликов, в том числе сердце в огне, выдыхающее лицо, а также различные варианты с бородой. Помимо этого добавились новые парные эмодзи, из шприца убрали кровь, а картинка с наушниками теперь выглядит как AirPods Max.
Исправление зеленого оттенка
Некоторые отчеты предполагают, что во второй бета-версии iOS 14.5 может быть исправлена проблема зеленого оттенка, с которой столкнулись некоторые владельцы устройств модельного ряда iPhone 12. Тёмные участки экрана подсвечиваются серыми и зелеными тонами. После установки обновления у некоторых пользователей появились улучшения, но не у всех.
Упоминание об аккумуляторном блоке
В коде iOS 14.5 обнаружили расплывчатое упоминание аккумуляторного блока. Пока непонятно, что Apple имеет в виду под этой формулировкой, поскольку у компании имеется несколько вариантов внешних батарей Smart Battery Case. Возможно, это намёк на предстоящий анонс аккумулятора для линейки iPhone 12. «Чтобы повысить эффективность зарядки и максимально увеличить доступный срок службы батареи, аккумулятор будет поддерживать ваш телефон заряженным примерно на уровне 90 процентов», — говорится в коде.
Безопасность iPad Smart Folio
Планшетам iPad 8-го поколения, iPad Air 4-го поколения, 11-дюймовому iPad Pro 2-го поколения и 12,9-дюймовому iPad Pro 4-го поколения Apple добавила новую функцию конфиденциальности. Она предназначена для отключения звука встроенных микрофонов всякий раз, когда чехол Smart Folio закрыт.
Это предотвратит доступ приложений к микрофону, когда планшет не используется. Новая функция также работает и с другими чехлами MFi. Впервые эта возможность была представлена на моделях iPad Pro 2020 года.
Быстрые команды
Появилось новое действие для создания снимка экрана, которое можно включить в различные сценарии. Также добавили несколько команд для блокировки ориентации iPhone и переключения между режимами сотовой передачи данных.
Apple Music
В Apple Music появились новые жесты для добавления песен в очередь «Сейчас» или в библиотеку сервиса. При долгом нажатии на трек также доступны опции «Воспроизвести последнюю» и «Показать альбом». В библиотеке кнопка загрузки была заменена тремя точками, которые можно нажать, чтобы получить доступ к различным параметрам.
Ярлыки конфиденциальности в App Store
Apple изменила внешний вид меток конфиденциальности App Store для наилучшей читаемости в темном режиме.
Изменения в коде и небольшие нововведения
В базовый код внесено несколько изменений, которые необязательно отображают реализацию новых функций, но могут намекать на грядущие нововведения.
- В приложении «Локатор» появилась новая формулировка для AirTags или маячков для отслеживания предметов от сторонних производителей.
- Есть упоминание о веб-приложениях, получающих доступ к распознаванию речи.
- Приложения могут запрашивать подключение к вашим друзьям из Game Center для улучшения опыта в многопользовательских играх.
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