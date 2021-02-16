





Компания Apple выпустила тестовые обновления для Apple TV и Apple Watch. Они доступны разработчикам приложений.Вторую бета-версию tvOS 14.5 можно загрузить на Apple TV четвёртого и пятого поколений через профиль разработчика, используя программу Xcode. Этот апдейт добавляет приставке Apple поддержку контроллеров от PlayStation 5 и Xbox Series X для игр из App Store и Apple Arcade. Эти контроллеры уже поддерживаются в iOS 14.5 и iPadOS 14.5, так что реализация такого нововведения была вполне логичной.Скачивание и установка второй бета-версии watchOS 7.4 производится из Apple Developer Center через iPhone, сопряжённый со смарт-часами Apple. При наличии корректного профиля разработчика апдейт будет доступен в настройках iPhone. Для установки требуется, чтобы часы были заряжены хотя бы на 50% и подключены к зарядному адаптеру, а iPhone должен находиться рядом в пределах действия локального беспроводного соединения.В watchOS 7.4 реализована функция Unlock with Apple Watch, которая позволяет использовать часы для разблокировки iPhone в том случае, если Face ID не справляется (например, из-за маски на лице). Подтверждать покупки через Apple Pay или App Store с помощью Apple Watch не получится, по-прежнему требуется аутентификация через Face ID или пароль от аккаунта.Apple успеет выпустить ещё несколько тестовых обновлений tvOS 14.5 и watchOS 7.4 в ближайшие недели, а релизные сборки должны выйти весной.