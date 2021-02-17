Компания Throwboy, известная своей линией подушек с символикой Apple, недавно выпустила серию пледов на тему Mac.

Плед

Модель 1984 Throw Blanket получила изображение первого Macintosh. Плед выполнен из бежевой ткани, соответствующей цвету оригинального компьютера. Имеется черный экран, щель дисковода и радужный логотип. Плед может стать забавным и необычным подарком фанату техники Apple.

Плед

Компания Throwboy также выпустила модель Icon Throw. Этот плед повторяет узнаваемую иконку Finder с двухцветным дизайном и улыбкой.

Плед

Размер пледа — 127 x 152 см, а стоимость новинки составляет 47 долларов. Они изготавливаются из 100-процентного полиэстера с принтом на лицевой стороне и с плюшевой подложкой на тыльной.


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Источник:

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