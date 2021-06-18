



















































Скоро Microsoft представит Windows 11, но ещё до официального анонса тестовая сборка новой операционной системы утекла в сеть. Её можно поставить и протестировать, что мы и сделали.Windows 11 можно установить с помощью ISO-образа напрямую из-под Windows 10 или более ранних версий Windows , но лучше смонтировать установочный образ на флешку или диск — так выше шанс на успешную инсталляцию. Возможна как чистая установка с нуля, так и установка с сохранением пользовательских файлов. Настройки и установленные приложения не сохраняются (хотя папку Program Files можно будет обнаружить в директории Windows.old со старой версией Windows, сохранённой на случай отката).В моём случае Windows 11 заняла примерно на десять гигабайт меньше, чем было в папке с Windows 10, но со временем новая ОС наверняка обрастёт мусором примерно до того же объёма.Новый интерфейс бросается в глаза ещё во время установки — он более минималистичный, лёгкий и стильный, это однозначный шаг вперёд. Установка быстрая, а по её завершению Windows автоматически подхватывает драйверы (по крайней мере их большую часть), поэтому настраивать подключенную к компьютеру периферию скорее всего не придётся.При ближайшем изучении Windows 11 оставляет двоякое впечатление. Это явно не совершенно новая операционная система, а сильно модифицированная Windows 10. С другой стороны, видно, что работы действительно проделано немало, причём не только дизайнерами. В Windows 11 радикально переделан интерфейс, убраны многие устаревшие элементы, сохранявшиеся в Windows 10 ещё со времён Windows XP и Windows 95 (например, предложение установки драйверов с дискеты) и добавлено огромное количество новых опций и настроек.Центральной частью интерфейса, с которым пользователь будет взаимодействовать чаще всего, можно считать панель задач, и она тоже поменялась. Она может располагаться только снизу, не получится переместить её в правый или левый край, чтобы расширить рабочее пространство на экране. Но можно настроить автоматическое скрытие, когда панель появляется только при наведении курсора мыши. Изменить размер панели и размер значков на ней не получится — такую возможность дизайнеры сочли лишней.«Пуск» больше не содержит живых плиток и интерактивной информации, теперь это меню для быстрого запуска приложений, перехода к списку всех установленных приложений и недавно добавленных файлов. Там же можно выключать или перезапускать компьютер. Живые плитки были заменены виджетами, кнопка для запуска которых размещена на панели задач. В виджетах собрана информация о погоде, курсах валют и новостная лента, которую можно подстроить под свои интересы. В панели уведомлений отображаются уведомления, полученные от приложений (что более чем логично), а также доступны быстрые настройки (яркость экрана, включение ночного режима, снятие скриншота, включение VPN, раздача интернета по Wi-Fi и другое).Вместе с интерфейсом Windows были переделаны многие встроенные приложения, причём их действительно много — возникает ощущение, что Microsoft хочет охватить все сферы и избавить пользователя от необходимости устанавливать сторонние программы. Есть даже Office, но это лишь хаб — с переходом к веб-версиям офисных программ и предложением оформить платную подписку Microsoft 365. Сохранились многие классические приложения Microsoft, в том числе Paint, Wordpad и «Ножницы». К счастью для гиков остались привычные меню и утилиты для тонкой настройки операционной системы, компьютера и подключенных к нему устройств (редактор реестра, панель управления, диспетчер устройств и т. д.)Как ни странно, синих экранов смерти и аварийных перезагрузок за несколько дней интенсивного использования Windows 11 я не встретил, но иногда случались жёсткие подвисания после смены настроек в «Параметрах». Главная претензия (если к тестовой сборке вообще можно предъявлять какие-либо претензии) — почти полное отсутствие перевода интерфейса на русский язык (и, вероятно, на другие языки тоже). Даже после перехода на русскую локаль, почти повсеместно остаётся английский язык с небольшими вкраплениями русскоязычных элементов.





В остальном Windows 11 ощущается вполне законченным продуктом даже в таком виде. Очевидно, то это не просто новая обёртка для Windows 10, а кардинально изменённая операционная система, красивая, удобная и ещё более гибко настраиваемая. Вряд ли эта ОС сделана с нуля и будет принципиально отличаться от Windows 10, но она лишилась очень многих пережитков, а значит груз прошлого не будет мешать ей развиваться.







