Скоро Microsoft представит Windows 11, но ещё до официального анонса тестовая сборка новой операционной системы утекла в сеть. Её можно поставить и протестировать, что мы и сделали.
Windows 11 можно установить с помощью ISO-образа напрямую из-под Windows 10 или более ранних версий Windows, но лучше смонтировать установочный образ на флешку или диск — так выше шанс на успешную инсталляцию. Возможна как чистая установка с нуля, так и установка с сохранением пользовательских файлов. Настройки и установленные приложения не сохраняются (хотя папку Program Files можно будет обнаружить в директории Windows.old со старой версией Windows, сохранённой на случай отката).
Новый интерфейс бросается в глаза ещё во время установки — он более минималистичный, лёгкий и стильный, это однозначный шаг вперёд. Установка быстрая, а по её завершению Windows автоматически подхватывает драйверы (по крайней мере их большую часть), поэтому настраивать подключенную к компьютеру периферию скорее всего не придётся.
При ближайшем изучении Windows 11 оставляет двоякое впечатление. Это явно не совершенно новая операционная система, а сильно модифицированная Windows 10. С другой стороны, видно, что работы действительно проделано немало, причём не только дизайнерами. В Windows 11 радикально переделан интерфейс, убраны многие устаревшие элементы, сохранявшиеся в Windows 10 ещё со времён Windows XP и Windows 95 (например, предложение установки драйверов с дискеты) и добавлено огромное количество новых опций и настроек.
«Пуск» больше не содержит живых плиток и интерактивной информации, теперь это меню для быстрого запуска приложений, перехода к списку всех установленных приложений и недавно добавленных файлов. Там же можно выключать или перезапускать компьютер. Живые плитки были заменены виджетами, кнопка для запуска которых размещена на панели задач. В виджетах собрана информация о погоде, курсах валют и новостная лента, которую можно подстроить под свои интересы. В панели уведомлений отображаются уведомления, полученные от приложений (что более чем логично), а также доступны быстрые настройки (яркость экрана, включение ночного режима, снятие скриншота, включение VPN, раздача интернета по Wi-Fi и другое).
Как ни странно, синих экранов смерти и аварийных перезагрузок за несколько дней интенсивного использования Windows 11 я не встретил, но иногда случались жёсткие подвисания после смены настроек в «Параметрах». Главная претензия (если к тестовой сборке вообще можно предъявлять какие-либо претензии) — почти полное отсутствие перевода интерфейса на русский язык (и, вероятно, на другие языки тоже). Даже после перехода на русскую локаль, почти повсеместно остаётся английский язык с небольшими вкраплениями русскоязычных элементов.
В остальном Windows 11 ощущается вполне законченным продуктом даже в таком виде. Очевидно, то это не просто новая обёртка для Windows 10, а кардинально изменённая операционная система, красивая, удобная и ещё более гибко настраиваемая. Вряд ли эта ОС сделана с нуля и будет принципиально отличаться от Windows 10, но она лишилась очень многих пережитков, а значит груз прошлого не будет мешать ей развиваться.
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Штаааа? Законченный продукт? Каким это местом?
Ну и называть это 11-й версией у меня рука не поднимается. Небольшой фейслифт 10-ки, не более того. Видать собирались так и выкатывать, как очередное недообновление, а потом кому-то пришла в голову гениальная мысль сменить на 11.
У меня только грустные мысли от увиденного и кроме как УГ это не назовёшь. А жаль...
Больше никаких таких целей новой версии той же самой ОСи, которые можно было бы НЕ решить в рамках 10-ки (как собственно и обещалось ранее Microsoft) — нет.
В чем цель визга от восторга в статье о версии ОС, написанной якобы с «нуля» — я не очень понимаю 😂
Даже Windows 10, как по мне, не ощущается законченным продуктом. Простейший пример, панель управления windows так и осталась от семёрки.