Потоковый сервис Netflix ранее разрешал бесплатно транслировать свои документальные фильмы и сериалы для обучения. Преподаватели могли устраивать такие показы не чаще одного раза в полгода. Теперь из пандемии коронавируса COVID-19 школы закрылись и перешли на дистанционное обучение, а учителя попросили помощи с материалами у Netflix.
Компания выложила 10 документальных фильмов и сериалов в открытый доступ на YouTube. Пока они доступны только с английскими субтитрами, а в течение недели обещают добавить еще 12 языков. Пока неизвестно, будет ли среди них русский.
Некоторые сериалы доступны не полностью, например, на YouTube доступны только семь эпизодов первого сезона Explained. Ко всем бесплатным релизам прилагаются дополнительные учебные материалы, среди которых презентации, наборы заданий и прочее.
Что можно посмотреть от Netflix на YouTube:
Компания выложила 10 документальных фильмов и сериалов в открытый доступ на YouTube. Пока они доступны только с английскими субтитрами, а в течение недели обещают добавить еще 12 языков. Пока неизвестно, будет ли среди них русский.
Некоторые сериалы доступны не полностью, например, на YouTube доступны только семь эпизодов первого сезона Explained. Ко всем бесплатным релизам прилагаются дополнительные учебные материалы, среди которых презентации, наборы заданий и прочее.
Что можно посмотреть от Netflix на YouTube:
- 13th
- Abstract: The Art of Design
- Babies (5 эпизодов)
- Chasing Coral
- Explained (7 эпизодов)
- Knock Down the House
- Our Planet («Наша планета»)
- Period. End of Sentence
- The White Helmets
- Zion
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