Потоковый сервис Netflix выпустил первый тизер к четвёртому сезону своего сериала Stranger Things («Очень странные дела»). В нем неожиданно появляется знакомый персонаж.







Ролик не раскрывает слишком много подробностей о предстоящем сезоне. Судя по увиденному, шоураннеры решили вынести действие за пределы города Хокинс в штате Индиана. Тизер демонстрирует группу рабочих, вероятно заключенных, которые строят железную дорогу где-то в России.



А теперь спойлеры!



Самый большой сюрприз поклонников сериала ожидает в конце ролика. Как многие уже смогли догадаться под конец коротенького видео нам покажут живого шерифа Джима Хоппера (Дэвид Харбор). Напомним, он погиб в результате событий с внепространственным порталом в завершении третьего сезона.



Предположительно, выживание Хоппера как-то связано со сверхъестественным вмешательством. Дата выхода четвертого сезона Stranger Things еще не названа, но, поскольку Netflix уже запустил маркетинговую кампанию, скорее всего, сезон выйдет уже скоро.





