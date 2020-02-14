Потоковый сервис Netflix выпустил первый тизер к четвёртому сезону своего сериала Stranger Things («Очень странные дела»). В нем неожиданно появляется знакомый персонаж.
Ролик не раскрывает слишком много подробностей о предстоящем сезоне. Судя по увиденному, шоураннеры решили вынести действие за пределы города Хокинс в штате Индиана. Тизер демонстрирует группу рабочих, вероятно заключенных, которые строят железную дорогу где-то в России.
А теперь спойлеры!
Самый большой сюрприз поклонников сериала ожидает в конце ролика. Как многие уже смогли догадаться под конец коротенького видео нам покажут живого шерифа Джима Хоппера (Дэвид Харбор). Напомним, он погиб в результате событий с внепространственным порталом в завершении третьего сезона.
Предположительно, выживание Хоппера как-то связано со сверхъестественным вмешательством. Дата выхода четвертого сезона Stranger Things еще не названа, но, поскольку Netflix уже запустил маркетинговую кампанию, скорее всего, сезон выйдет уже скоро.
Ролик не раскрывает слишком много подробностей о предстоящем сезоне. Судя по увиденному, шоураннеры решили вынести действие за пределы города Хокинс в штате Индиана. Тизер демонстрирует группу рабочих, вероятно заключенных, которые строят железную дорогу где-то в России.
А теперь спойлеры!
Самый большой сюрприз поклонников сериала ожидает в конце ролика. Как многие уже смогли догадаться под конец коротенького видео нам покажут живого шерифа Джима Хоппера (Дэвид Харбор). Напомним, он погиб в результате событий с внепространственным порталом в завершении третьего сезона.
Предположительно, выживание Хоппера как-то связано со сверхъестественным вмешательством. Дата выхода четвертого сезона Stranger Things еще не названа, но, поскольку Netflix уже запустил маркетинговую кампанию, скорее всего, сезон выйдет уже скоро.
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