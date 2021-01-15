Netflix

Netflix работает над поддержкой функции пространственного звука для наушников AirPods Pro и Max. Об этом сообщает французский сайт iPhoneSoft.

Сообщается, что о поддержке пространственного звука рассказал сотрудник Netflix из США, который пожелал не раскрывать своего имени. Он также рассказал, что функция будет запущена весной с небольшим количеством контента из каталога.

Функция «Пространственное аудио» с динамическим отслеживанием движений головы создает эффект кинематографического объемного звука, когда вы смотрите видео. Акустическое поле привязано к расположению устройства, а звучание синхронизируется с голосом актера или происходящим на экране.

А мы по итогам вчерашней презентации Samsung Galaxy Unpacked проводим небольшой опрос, как вам модельный ряд S21 — переходи по ссылке и отвечай.


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