Netflix работает над поддержкой функции пространственного звука для наушников AirPods Pro и Max. Об этом сообщает французский сайт iPhoneSoft.
Сообщается, что о поддержке пространственного звука рассказал сотрудник Netflix из США, который пожелал не раскрывать своего имени. Он также рассказал, что функция будет запущена весной с небольшим количеством контента из каталога.
Функция «Пространственное аудио» с динамическим отслеживанием движений головы создает эффект кинематографического объемного звука, когда вы смотрите видео. Акустическое поле привязано к расположению устройства, а звучание синхронизируется с голосом актера или происходящим на экране.
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