Ведьмак

В декабре 2018-го года Valve изменила политику распределения комиссии с разработчиков в Steam. Стандартная доля магазина составляет 30%, она снижается до 25%, когда проект зарабатывает более 10 миллионов долларов, а в случае достижения отметки 50 миллионов долларов — Steam снижает комиссию до 20%.

Эти условия применяются только к уровню дохода, который был получен с 1 октября 2018 года. Учитывается продажа различных изданий, DLC, а также внутриигровых предметов. 

Студия CD Projekt RED в своем Твиттере рассказала, что «Ведьмак 3» преодолел порог в 50 миллионов долларов. Столько игре удалось заработать с 1 октября 2018 года. Теперь издатель будет отдавать магазину 20 процентов от своих дальнейших доходов.

Также стоит отметить, что компания CD Projekt стала третьей по величине на Варшавской фондовой бирже, а стоимость её акций на данный момент находится на самой высокой отметке по сравнению со всеми предыдущими периодами. Продажи «Ведьмака 3» выросли на 554%, игра вернулась в британские чарты, а недавно количество одновременно играющих составило более 94 тысяч человек. На очередной скачок успеха «Дикой Охоты» мог повлиять выход сериала от Netflix.



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