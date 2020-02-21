В декабре 2018-го года Valve изменила политику распределения комиссии с разработчиков в Steam. Стандартная доля магазина составляет 30%, она снижается до 25%, когда проект зарабатывает более 10 миллионов долларов, а в случае достижения отметки 50 миллионов долларов — Steam снижает комиссию до 20%.
Эти условия применяются только к уровню дохода, который был получен с 1 октября 2018 года. Учитывается продажа различных изданий, DLC, а также внутриигровых предметов.
Студия CD Projekt RED в своем Твиттере рассказала, что «Ведьмак 3» преодолел порог в 50 миллионов долларов. Столько игре удалось заработать с 1 октября 2018 года. Теперь издатель будет отдавать магазину 20 процентов от своих дальнейших доходов.
Также стоит отметить, что компания CD Projekt стала третьей по величине на Варшавской фондовой бирже, а стоимость её акций на данный момент находится на самой высокой отметке по сравнению со всеми предыдущими периодами. Продажи «Ведьмака 3» выросли на 554%, игра вернулась в британские чарты, а недавно количество одновременно играющих составило более 94 тысяч человек. На очередной скачок успеха «Дикой Охоты» мог повлиять выход сериала от Netflix.
Эти условия применяются только к уровню дохода, который был получен с 1 октября 2018 года. Учитывается продажа различных изданий, DLC, а также внутриигровых предметов.
The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) February 20, 2020
Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0
Студия CD Projekt RED в своем Твиттере рассказала, что «Ведьмак 3» преодолел порог в 50 миллионов долларов. Столько игре удалось заработать с 1 октября 2018 года. Теперь издатель будет отдавать магазину 20 процентов от своих дальнейших доходов.
Также стоит отметить, что компания CD Projekt стала третьей по величине на Варшавской фондовой бирже, а стоимость её акций на данный момент находится на самой высокой отметке по сравнению со всеми предыдущими периодами. Продажи «Ведьмака 3» выросли на 554%, игра вернулась в британские чарты, а недавно количество одновременно играющих составило более 94 тысяч человек. На очередной скачок успеха «Дикой Охоты» мог повлиять выход сериала от Netflix.
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