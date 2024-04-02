Нейросеть ChatGPT теперь доступна без регистрации и смс

Фархад
GPT

Стартап OpenAI объявил об отмене обязательной регистрации для использования нашумевшего чат-бота ChatGPT.

Теперь можно просто перейти на страницу OpenAI и запустить ChatGPT. Отметим, что без регистрации доступны только основные функции самого чат-бота. Другие продукты стартапа, включая нейросеть для генерации картинок DALL-E доступны в рамках платной подписки GPT 4. Также вы не сможете сохранить историю запросов к нейросети без привязки аккаунта.

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Напомним, что изначально получить доступ к ChatGPT можно было путём регистрации по номеру телефона. При этом, создать аккаунт на российский номер или открыть страницу с российского IP было нельзя.
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Источник:
OpenAI
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Комментарии

tellurian
+1251
tellurian
Хайп прошел и спрос снизился. Пытаются вернуть пользователей?
Сегодня в 09:02
#
Hello!
+693
Hello! tellurian
Могут новых заманивать таким образом. Кто пользовался, так и продолжают пользоваться.
Сегодня в 09:40
#
+2
Space400
Какая версия chat gpt?
Сегодня в 11:28
#
+911
Paspartu
Крутая штука. Всегда помогает
21 минуту назад
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