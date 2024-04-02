Нейросеть ChatGPT теперь доступна без регистрации и смс

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Стартап OpenAI объявил об отмене обязательной регистрации для использования нашумевшего чат-бота ChatGPT.Теперь можно просто перейти на страницу OpenAI и запустить ChatGPT. Отметим, что без регистрации доступны только основные функции самого чат-бота. Другие продукты стартапа, включая нейросеть для генерации картинок DALL-E доступны в рамках платной подписки GPT 4. Также вы не сможете сохранить историю запросов к нейросети без привязки аккаунта.Напомним, что изначально получить доступ к ChatGPT можно было путём регистрации по номеру телефона. При этом, создать аккаунт на российский номер или открыть страницу с российского IP было нельзя.