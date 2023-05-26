Нейросеть отправила Человека-паука в разные эпохи. Пещерному Спайди досталось больше всех

Артем
Midjourney продолжает подкидывать испытания марвеловским супергероям. Раньше персонажей комиксов занесло в Узбекистан. Теперь отдуваться за всех придется Человеку-Пауку. 

Питеру Паркеру не привыкать путешествовать по мультивселенным, но жить в пещере или индейском племени, это уже слишком. Нейросеть Midjourney проиллюстрировала, как выглядел бы Человек-паук, если бы жил в разных исторических промежутках.

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Источник:
Reddir
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