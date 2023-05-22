П***ец подкрался незаметно, мутный тип, отмыть деньги и другие российские явления, изображенные нейросетью

Название выбранных иллюстраций может отличаться от оригинальных высказываний или фразеологизмов. Впрочем, это даже к лучшему, ведь нейросеть прилична и преподносить не самые лучшие явления с юмором.
Поническая атака
Всем бывает тревожно. Midjourney посчитала, что пусть невзгоды приходят в виде маленьких лошадок, чем проявлением тяжелых психических расстройств. Впрочем, глядя на агрессивный настрой мини-скакунов, что лучше, довольно спорный вопрос.
Хорошо там, где нас нет
Не все могут позавидовать такому пикнику и душевности этих двух ребят. Однако каждый проводит досуг по своему вкусу. Похоже, нейросеть не против пообщаться с созданиями своей же иллюстрации.
Живое пиво
Незаменимый атрибут многих посиделок. Алкоголь вреден, но главное знать меру. Иначе все выпитое может обозлиться и предложить выйти. Прямо как на изображении.
Сатурну больше не наливать
Такой совет обычно дается тем, кто пренебрегает вышесказанным предупреждениям и не знает меру во время праздника.
Ленивые вареники
Хозяйкам на заметку. Это не вы ленивы, а блюдо незамысловато. Тесто составит отличную компанию живому пиву и позволит Сатурну не сойти с орбиты.
Песец подкрался незаметно
Явление, которое порой случается. В оригинале звучит оно гораздо красноречивее, но Midjourney намекает, что не все так критично. Мягкий и пушистый зверек куда приятнее сквернословия.
Отмыть деньги
Енот млекопитающее покладистое и чистоплотное. А купюры просто испачкались, а не вот это вот всё, что порой случается.
Мутный тип
Персонаж может встречаться и в дневное время суток, однако ночью его маскировка особенно эффективна. А особая приасфальтная стойка, позволяет еще больше слиться с окружением, считает нейросеть.