П***ец подкрался незаметно, мутный тип, отмыть деньги и другие российские явления, изображенные нейросетью

Артем
Мы продолжаем искать интересные интерпретации речевых оборотов, которые нейросеть Midjourney видит по своему. В этой подборке мы собрали несколько изображений, смысл которых наверняка многим знаком, если не из личного опыта, то по крайней мере из чужих уст.

Название выбранных иллюстраций может отличаться от оригинальных высказываний или фразеологизмов. Впрочем, это даже к лучшему, ведь нейросеть прилична и преподносить не самые лучшие явления с юмором.

Поническая атака

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Всем бывает тревожно. Midjourney посчитала, что пусть невзгоды приходят в виде маленьких лошадок, чем проявлением тяжелых психических расстройств. Впрочем, глядя на агрессивный настрой мини-скакунов, что лучше, довольно спорный вопрос.

Хорошо там, где нас нет

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Не все могут позавидовать такому пикнику и душевности этих двух ребят. Однако каждый проводит досуг по своему вкусу. Похоже, нейросеть не против пообщаться с созданиями своей же иллюстрации.

Живое пиво

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Незаменимый атрибут многих посиделок. Алкоголь вреден, но главное знать меру. Иначе все выпитое может обозлиться и предложить выйти. Прямо как на изображении.

Сатурну больше не наливать

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Такой совет обычно дается тем, кто пренебрегает вышесказанным предупреждениям и не знает меру во время праздника.

Ленивые вареники

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Хозяйкам на заметку. Это не вы ленивы, а блюдо незамысловато. Тесто составит отличную компанию живому пиву и позволит Сатурну не сойти с орбиты.

Песец подкрался незаметно

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Явление, которое порой случается. В оригинале звучит оно гораздо красноречивее, но Midjourney намекает, что не все так критично. Мягкий и пушистый зверек куда приятнее сквернословия.

Отмыть деньги

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Енот млекопитающее покладистое и чистоплотное. А купюры просто испачкались, а не вот это вот всё, что порой случается.

Мутный тип

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Персонаж может встречаться и в дневное время суток, однако ночью его маскировка особенно эффективна. А особая приасфальтная стойка, позволяет еще больше слиться с окружением, считает нейросеть.
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Источник:
Telegram
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