В скором времени выходит сериал по первой части известной игры от Naughtly Dogs под названием The Last of Us («Одни из нас»). В начале февраля телеканал HBO объявил, что роли главных героев, Джоэла и Элли, сыграют звезды «Игры престолов», Педро Паскаль и Белла Рамзи. И автор YouTube-канала stryder HD предложил возможность оценить, как эти актеры будут выглядеть в будущем сериале.Для этого он использовал небезызвестную технологию Deep Fake, благодаря которой можно заменять лица людей, и несколько кинематографических роликов из игры. Готовый результат можно оценить на видео ниже, и, нужно сказать, актеры выглядят «как влитые». Впрочем, нужно учитывать, что мимика и движения остались от оригинальных игровых персонажей, и в реальности они будут двигаться по-другому. Но, в общем и целом, зрители оценили такой ролик весьма положительно, многие отмечают схожесть образов и с нетерпением ждут выхода сериала.Напомним, что над сериалом работают мастера своего дела: режиссерское кресло занимает Кантемир Балагов, который взял вторую награду на Каннском фестивале 2019 года за фильм «Дылда», а сценаристом выступает Крейг Мэйзин, известный по другому минисериалу HBO «Чернобыль». Композитором стал Густаво Сантаолалья — именно он написал музыку к обеим частям игры.