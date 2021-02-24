Как и обещал генеральный директор Sony Джим Райан, уже бывший эксклюзив для Playstation 4 — зомби-экшен Days Gone — выходит на ПК, и его страничка появилась в Steam. К сожалению, точной информации о дате выхода нет: в сервисе Valve указан день релиза на консолях, 26 апреля 2019 года.
Однако стало известно, что на ПК выйдет полное издание с режимами испытания и выживания, а также дополнительными раскрасками для мотоцикла главного героя. Более того, игра обзаведется поддержкой ультрашироких экранов, исчезнет лимит кадров в секунду, а также появятся детальные настройки графики.
Что касается системных требований, то они сравнимы с таковыми у другого бывшего эксклюзива, Horizon Zero Dawn:
Минимальные требования
- ОС: Windows 10 x64;
- Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300;
- Оперативная память: 8 ГБ;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ);
- Версия DirectX: 11;
- Место на диске: 70 Гбайт.
- ОС: Windows 10 x64;
- Процессор: Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ);
- Версия DirectX: 11;
- Место на диске: 70 Гбайт.
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