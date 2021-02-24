





На данный момент мы точно знаем об одной конфигурации Nvidia GeForce RTX 3060 — c 3584 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Однако теперь компания Palit зарегистрировала в Южной Корее версию видеоадаптера под названием GeForce RTX3060 Dual D6 6GB, что явно намекает на версию с меньшим объемом видеопамяти.Несколько моделей одной и той же видеокарты для Nvidia не редкость: например, популярная среднеуровневая GeForce GTX 1060 выпускалась как с 3, так и с 6 ГБ памяти. Правда, тогда компания слегка урезала GPU у младшей версии, и пока нет информации о том, будет ли Nvidia аналогично поступать с RTX 3060.С учетом того, что 12 ГБ памяти в случае с RTX 3060 набраны шестью чипами по 2 ГБ, теоретически можно использовать чипы объемом по 1 ГБ, чтобы снизить видеобуфер до 6 ГБ. Но, возможно, Nvidia захочет разделить такие видеокарты сильнее и дополнительно урежет GPU.Одно можно сказать точно — версия GeForce RTX 3060 с меньшим видеобуфером должна стоить дешевле. Однако, увы, даже 6 ГБ делают такую видеокарту интересной майнерам, что может существенно сказаться на итоговом ценнике и на ее наличии в магазинах.