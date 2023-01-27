Нейросеть показала современные гаджеты в исполнении легендарного испанского архитектора Антонио Гауди

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Испанский архитектор Антонио Гауди (1852-1926) получил всемирную известность благодаря своим необычным работам, в число которых входят дома Бальо, Мила, Висенс, Кальвет, а также парк Гуэль. Семь из его творений внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а самую масштабную «стройку», Саграда Фамилия, начатую в 1882 году, планируют завершить только в 2026-м.



Нарисованные нейросетью гаджеты учитывают все особенности и характерные черты архитектуры фасадов Гауди. Можете оценить результат ниже.



Автор Telegram-канала «Джимми Нейтрон» , используя нейросеть Midjourney, показал, как выглядели бы современные девайсы, если бы за их дизайн взялся создатель величественного храма Sagrada Família в Барселоне.Испанский архитектор Антонио Гауди (1852-1926) получил всемирную известность благодаря своим необычным работам, в число которых входят дома Бальо, Мила, Висенс, Кальвет, а также парк Гуэль. Семь из его творений внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а самую масштабную «стройку», Саграда Фамилия, начатую в 1882 году, планируют завершить только в 2026-м.Нарисованные нейросетью гаджеты учитывают все особенности и характерные черты архитектуры фасадов Гауди. Можете оценить результат ниже.





Хочу отметить, что современные производители техники вполне могли бы скопировать стиль Гауди и выпустить устройства в похожем дизайне. Я уверен, что такой ноутбук, миксер или геймпад обязательно нашли бы своих покупателей.