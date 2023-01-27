Нейросеть показала современные гаджеты в исполнении легендарного испанского архитектора Антонио Гауди

Фархад

iPhone Gaudi Style

Автор Telegram-канала «Джимми Нейтрон», используя нейросеть Midjourney, показал, как выглядели бы современные девайсы, если бы за их дизайн взялся создатель величественного храма Sagrada Família в Барселоне.

Sagrada Familia

Испанский архитектор Антонио Гауди (1852-1926) получил всемирную известность благодаря своим необычным работам, в число которых входят дома Бальо, Мила, Висенс, Кальвет, а также парк Гуэль. Семь из его творений внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а самую масштабную «стройку», Саграда Фамилия, начатую в 1882 году, планируют завершить только в 2026-м.

Нарисованные нейросетью гаджеты учитывают все особенности и характерные черты архитектуры фасадов Гауди. Можете оценить результат ниже.



Хочу отметить, что современные производители техники вполне могли бы скопировать стиль Гауди и выпустить устройства в похожем дизайне. Я уверен, что такой ноутбук, миксер или геймпад обязательно нашли бы своих покупателей.

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Источник:
Джимми Нейтрон
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Комментарии

+1
mr.CSKA
Кстати, а куда подевался тролль мастурбатор_жесткий или как там его?
час назад в 19:24
#
+4217
Gabriel mr.CSKA
Видимо жестко занялся любимым делом.
К весне вернётся )))
час назад в 19:51
#
s_medik
+3231
s_medik
А мне нравится👍
час назад в 19:45
#
+4217
Gabriel
Было бы интересно как видит нейросеть глазами Hans Rüdi Giger.
Вы все его знаете, это он создал Чужих.
Вообще это очень интересный художник.
час назад в 19:57
#
+4
nocommentsss
пылью покроется некрасиво
18 минут назад
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