Нейросети уже в каждом утюге! Представлена мышь Cheerdots 2 со встроенным ChatGPT

Фархад
Cheerdots

Стартап CheerDots запустил на Kickstarter кампанию по сбору средств на самую уникальную беспроводную мышь с интеграцией ChatGPT и несколькими сценариями использования.

Девайс под названием Cheerdots 2 состоит из двух частей: эргономичной док-станции с магнитами и трекпадом с несколькими кнопками. Мышь поддерживает жесты и кастомизацию клавиш. Кроме того, гаджет можно использовать в качестве лазерной указки, презентера или диктофона.

Cheerdots

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Генеративный ИИ, ChatGPT, используется в Cheerdots 2 для преобразования голоса в текст или выдачи короткого резюме о лекции.

Cheerdots

Заявленное время автономной работы — 20 дней. Цена — от $129 (с подпиской ChatGPT Premium на 3 месяца).
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Источник:
Kickstarter
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