Нейросети уже в каждом утюге! Представлена мышь Cheerdots 2 со встроенным ChatGPT

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Стартап CheerDots запустил на Kickstarter кампанию по сбору средств на самую уникальную беспроводную мышь с интеграцией ChatGPT и несколькими сценариями использования.Девайс под названием Cheerdots 2 состоит из двух частей: эргономичной док-станции с магнитами и трекпадом с несколькими кнопками. Мышь поддерживает жесты и кастомизацию клавиш. Кроме того, гаджет можно использовать в качестве лазерной указки, презентера или диктофона.Генеративный ИИ, ChatGPT, используется в Cheerdots 2 для преобразования голоса в текст или выдачи короткого резюме о лекции.Заявленное время автономной работы — 20 дней. Цена — от $129 (с подпиской ChatGPT Premium на 3 месяца).