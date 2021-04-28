





Компания Sony опубликовала отчет за четвертый финансовый квартал 2020 года, который закончился 31 марта, а также подвела итоги всего года. В том числе японский техногигант рассказал любопытную статистику продаж своей новой консоли.Так, к концу четвертого квартала Sony продала 7.8 миллионов PlayStation 5. Для сравнения, консоль предыдущего поколения, PlayStation 4, за такое же время с момента выпуска продалась в количестве 7.6 миллионов штук. Иными словами, дефицит и резкий рост цен на новинку был вызван, возможно, не дефицитом комплектующих, а серьезным увеличением числа игроков, которые захотели заполучить PlayStation 5.Из других интересных цифр: PS4 побила рекорд PS2 по суммарному числу проданных игр — под текущий пастген было куплено 1.57 миллиардов копий различных проектов, тогда как под PlayStation 2 «всего» 1.53 миллиарда. Кроме того, количество подписчиков в сервисе PS Plus выросло за год более чем на 15%, с 41.5 до 47.6 миллионов игроков.Кроме того, Sony похвасталась рекордной прибылью игрового подразделения — 25 миллиардов долларов за год. Однако компания отмечает, что эта цифра могла стать еще глобальнее, если бы компоненты новой консоли не стоили так дорого: Sony продает PlayStation 5 ощутимо ниже ее себестоимости.