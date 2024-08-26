Notion снесёт данные всех пользователей из России. Успейте спасти свою информацию

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Создатели Notion объявили о блокировке доступа к сервису из России с 9 сентября 2024 года. Это связано с санкциями США.В своём пресс-релизе команда Notion рассказала, что правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к определенным программным продуктам и услугам любому лицу в России. Поэтому 9 сентября платформа удалит все рабочие пространства Notion, идентифицированные как находящиеся в России, и запретит пользователям с российских IP-адресов доступ к сервису.Теперь остаётся только выкачивать все свои данные до 8 сентября, чтобы перекинуть их в другие приложения.