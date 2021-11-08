



Пользователь Reddit с ником Zondax пожаловался на очень странный и необычный баг, найденный им в Windows 11. Операционная система показывает, что его ноутбук заряжен на 103%.



Конечно же, зарядить аккумулятор более чем на 100% невозможно, ведь это отменило бы часть законов физики. Очевидно, что Windows 11 дорисовывает несуществующий заряд, опираясь на какое-то своё понимание относительно того, сколько энергии может принять батарея и сколько она в реальности приняла. Возможно, не учитываются потери, которые возникают в зарядном модуле.







Этот баг вряд ли можно назвать критичным, ведь по достижении полного заряда аккумулятор перестаёт заряжаться, а значит, ему не угрожает перегрев из-за подачи лишней энергии. Впрочем, некоторые модели ноутбуков могут вести себя иначе, поэтому, если вы заметите некорректное значение уровня заряда, стоит проверить, не нагрелся ли аккумулятор, и если да — то лучше отключить устройство от сети и отнести в ремонт.



По данным WinFuture, компания Microsoft уже в курсе этого бага и работает над его устранением. Некорректные значения заряда отображаются и в Windows 10, но, как правило, только у ноутбуков с проблемными или вышедшими из строя аккумуляторами.







