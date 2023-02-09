Новая функция Halide превращает камеру любого iPhone в телеобъектив

Фархад

Halide Telephoto

Телеобъективы в смартфонах Apple всегда были одним из главных преимуществ более дорогих моделей, таких как iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, однако разработчикам Halide удалось «перенести» такую линзу в виртуальном формате на обычные iPhone.

В обновлённом приложении Halide 2.11 появилась функция Neural Telephoto, которая добавляет в интерфейс виртуальные линзы, улучшающие детализацию снимков за счёт применения того же машинного обучения, что и в макрорежиме Halide.

Как известно, стандартный цифровой зум уменьшает количество мегапикселей, что снижает качество изображения и приводит к размытым снимкам с видимыми пикселями. По словам разработчиков, Neural Telephoto улучшает эти снимки с помощью ИИ, обеспечивая лучшие результаты при виртуальном 2-кратном увеличении.

Нововведение уже доступно всем пользователям, оформившим подписку или купившим полную версию приложения Halide.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Ckor_30
+637
Ckor_30
Не стоит этих денег псевдо бесплатное приложение с сомнительными отзывами и даже есть плохие отзывы и стоит полная покупка 5,490 руб .
Вчера в 19:35
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