Новая функция Halide превращает камеру любого iPhone в телеобъектив

Телеобъективы в смартфонах Apple всегда были одним из главных преимуществ более дорогих моделей, таких как iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, однако разработчикам Halide удалось «перенести» такую линзу в виртуальном формате на обычные iPhone.
В обновлённом приложении Halide 2.11 появилась функция Neural Telephoto, которая добавляет в интерфейс виртуальные линзы, улучшающие детализацию снимков за счёт применения того же машинного обучения, что и в макрорежиме Halide.
Как известно, стандартный цифровой зум уменьшает количество мегапикселей, что снижает качество изображения и приводит к размытым снимкам с видимыми пикселями. По словам разработчиков, Neural Telephoto улучшает эти снимки с помощью ИИ, обеспечивая лучшие результаты при виртуальном 2-кратном увеличении.
Нововведение уже доступно всем пользователям, оформившим подписку или купившим полную версию приложения Halide.
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