Дизайн Apple Watch Ultra примерили на iPhone. Вот что из этого получилось

Фархад

iPhone Ultra

На фоне слухов о скором появлении абсолютно новой для Apple модели смартфонов немецкий промышленный дизайнер Йонас Даэнерт разработал концепт предполагаемого iPhone Ultra.

Концептмейкер взял за основу дизайн Apple Watch Ultra и объединил элементы дизайна смарт-часов с iPhone 14 Pro. Если вас смущает толщина девайса, то она составляет целых 12 мм, поскольку дизайнер использовал тот же подход, что и Apple при создании Apple Watch Ultra. Для сравнения толщина iPhone 14 Pro — всего 7,85 мм.

iPhone Ultra

Создатель также визуализировал часть инсайдов относительно будущего iPhone Ultra, включая «дутый» титановый корпус с закруглёнными гранями и плоский дисплей. На изображении также видны боковые кнопки на специальном выступе, как в Apple Watch Ultra. Кроме того, на корпусе присутствует дополнительная кнопка оранжевого цвета и порт USB-C в такой же окраске.

По слухам, Apple планирует выпустить модель Ultra в дополнение к текущим iPhone Pro и Pro Max в 2024 году.

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Источник:
MacRumors
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