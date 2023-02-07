Дизайн Apple Watch Ultra примерили на iPhone. Вот что из этого получилось

На фоне слухов о скором появлении абсолютно новой для Apple модели смартфонов немецкий промышленный дизайнер Йонас Даэнерт разработал концепт предполагаемого iPhone Ultra.Концептмейкер взял за основу дизайн Apple Watch Ultra и объединил элементы дизайна смарт-часов с iPhone 14 Pro. Если вас смущает толщина девайса, то она составляет целых 12 мм, поскольку дизайнер использовал тот же подход, что и Apple при создании Apple Watch Ultra. Для сравнения толщина iPhone 14 Pro — всего 7,85 мм.Создатель также визуализировал часть инсайдов относительно будущего iPhone Ultra, включая «дутый» титановый корпус с закруглёнными гранями и плоский дисплей. На изображении также видны боковые кнопки на специальном выступе, как в Apple Watch Ultra. Кроме того, на корпусе присутствует дополнительная кнопка оранжевого цвета и порт USB-C в такой же окраске.По слухам, Apple планирует выпустить модель Ultra в дополнение к текущим iPhone Pro и Pro Max в 2024 году.