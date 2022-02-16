windows11main.0.png

Microsoft выпускает первое крупное обновление для Windows 11, которое позволит запускать Android-приложения, расширяет возможности панели задач, а также содержит изменения для блокнота и медиаплеера.

Приложения для Android устанавливаются из Amazon’s Appstore. К сожалению их количество ограничено и не идет в сравнение с широким выбором Google Play.

Самые большие изменения касаются панели задач. Время и дата будут отображаться на нескольких мониторах. На панель вернется виджет погоды и добавится регулировка звука для Mictosoft Teams, а экраном приложения можно поделиться во время разговора с собеседником.

KcMXAwPr11Is.png

В Notepad добавлена темная тема, улучшенный интерфейс поиска и функция многоэтапной отмены. Media Player предназначено для замены Groove Music и Windows Media Player. Приложение поддерживает аудио и видео воспроизведение, а так же больше соответствует дизайну Windows 11.

m8IYtjaN3V8l.png

Помимо ежегодных обновлений, Microsoft обещает чаще вносить новые функции и приложения для Windows 10 и 11. Новая версия Windows 11 уже доступна в «Центре обновления Windows»


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

The Verge The Verge

Ссылки по теме:

Google позволит запускать Windows 11 на Android-смартфонах. И в этом есть смысл Google позволит запускать Windows 11 на Android-смартфонах. И в этом есть смысл

Windows 11 возвращается к дизайну Windows 7. Что?! Windows 11 возвращается к дизайну Windows 7. Что?!

Как посмотреть пароль Wi-Fi в Windows 10 и 11 Как посмотреть пароль Wi-Fi в Windows 10 и 11