





Microsoft выпускает первое крупное обновление для Windows 11, которое позволит запускать Android-приложения, расширяет возможности панели задач, а также содержит изменения для блокнота и медиаплеера.Приложения для Android устанавливаются из Amazon’s Appstore. К сожалению их количество ограничено и не идет в сравнение с широким выбором Google Play.Самые большие изменения касаются панели задач. Время и дата будут отображаться на нескольких мониторах. На панель вернется виджет погоды и добавится регулировка звука для Mictosoft Teams, а экраном приложения можно поделиться во время разговора с собеседником.В Notepad добавлена темная тема, улучшенный интерфейс поиска и функция многоэтапной отмены. Media Player предназначено для замены Groove Music и Windows Media Player. Приложение поддерживает аудио и видео воспроизведение, а так же больше соответствует дизайну Windows 11.Помимо ежегодных обновлений, Microsoft обещает чаще вносить новые функции и приложения для Windows 10 и 11. Новая версия Windows 11 уже доступна в «Центре обновления Windows»