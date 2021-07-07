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Мошенники начали использовать новый способ обмана в интернете — они рассылают фишинговые письма с домена gov.ru. Об этом рассказали в «РИА-Новости».

Согласно источнику, мошенники начали активно рассылать письма с использованием домена gov.ru, который зачастую ассоциируется у пользователей с правительственным источником. В частности, об этой уловке предупредила администрация сети RSNet — это сегмент интернета исключительно для российских государственных органов и структур (Russian State Network).

Вот обращение представителя RSNet:
«Для предотвращения реализации угроз информационной безопасности рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе, от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях». 
Эксперты отмечают, что такая атака нередко подстраивается под работников какой-то определенной организации — иногда даже используются их имена, фамилии и другие личные данные. Получив такое письмо, стоит быть очень внимательным — ведь специальный пиксель, встроенный в рассылку, может сообщить злоумышленнику довольно много информации о получателе. 



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Источник:

РИА-Новости РИА-Новости

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