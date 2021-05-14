В iOS 14.5 дебютировала долгожданная для многих возможность запрета отслеживания через приложения и сайты. Теперь пользователь может отключить для конкретного приложения доступ к своему рекламному идентификатору — как следствие, оно не сможет увидеть действия владельца гаджета в сети и подстроить рекламу под его интересы. Стоит сказать, что пока не всё работает гладко — например, многие приложения так и не запросили разрешение на слежку. Возможно, на отладку системы нужно больше времени.
Однако отслеживание действий происходит не только через рекламный идентификатор. Оказывается, спам-письма на электронную почту от магазинов и сервисов могут быть хитрее, чем мы думаем. Специалисты из MacRumors сообщают, что внутрь рекламного письма, которое является обычной рассылкой, может быть встроен так называемый «пиксель отслеживания». Обычно он скрывается в картинках, которые вложены в письмо. Какую информацию может получить этот пиксель? Например, сам факт открытия и прочтения письма — это необходимо компании, чтобы оценить эффективность рассылки. Кроме того, некоторые пиксели отслеживания умеют определять даже геолокацию пользователя в момент открытия письма — это возможно благодаря маркетинговой платформе MailChimp. Вся полученная информация тут же отправляется в компанию. Учитывая тот факт, что мы нередко регистрируемся на сайтах магазинов со своими реальными данными и ФИО (это требуется для покупки и доставки товаров), такого рода слежка отнюдь не является конфиденциальной.
Как защититься от подобного скрытого отслеживания? Метод довольно прост — необходимо просто отключить предзагрузку изображений во входящих письмах. В разных почтовых клиентах это делается по-разному. Для примера я приведу здесь самые распространенные.
Apple Mail
Чтобы выключить предзагрузку изображений в штатном почтовом клиенте от Apple, пройдите:
- На iPhone/iPad: в «Настройки» → «Почта» → найдите раздел «Сообщения» и выключите тумблер «Загрузка внешних изображений»
- На Mac: откройте приложение «Почта» → «Настройки» → выберите вкладку «Просмотр» и снимите галочку с пункта «Загружать контент из удаленных источников».
Spark
Популярный почтовый агрегатор от Readdle тоже позволяет отключить предзагрузку картинок в письмах.
- На iPhone/iPad: запустите Spark → откройте список аккаунтов и нажмите «Настройки» внизу экрана → выберите «Защита» → выключите тумблер «Загрузка изображений».
- На Mac: запустите Spark → «Настройки» → «Основные» → снимите галочку со строчки «Конфиденциальность: Загрузка изображений».
Gmail
Нативный почтовый клиент от Google умеет работать и со сторонними почтовыми сервисами. Чтобы отключить в нём предзагрузку изображений:
Откройте Gmail → нажмите «три полоски» в верхней части дисплея → «Настройки» → выберите нужный аккаунт из списка → «Изображения» → и выберите «Спрашивать, нужно ли показывать изображения».
Если вы используете другой почтовый клиент, можете воспользоваться этой логикой для поиска соответствующей настройки в своем устройстве.
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