





Компания Microsoft разрабатывает операционную системе Windows 10X, которая будет оптимизирована под современные устройства, хотя и сохранит большую часть возможностей Windows 10. Разработчик с ником XDeltaXForce опубликовал видео, на котором показана работа Windows 10X с планшнетом Microsoft Surface Pro 7.В этом ролике можно увидеть интерфейс Windows 10X и различные особенности операционной системы. Разработчик показал стартовое меню, экран для быстрого переключения между приложениями, системные настройки и несколько встроенных приложений. Судя по этому видео, в Windows 10X сохранится значительная часть дизайна Windows 10X, но способ взаимодействия пользователя с интерфейсом претерпел изменения. Очевидно, что инженеры Microsoft постарались оптимизировать эту ОС под сенсорное управление, в том числе работу со стилусом.Ожидается, что Microsoft выпустит Windows 10X во второй половине 2021 года. В начале 2022 года в продаже должны появиться первые планшеты, ноутбуки и гибридные устройства с этой операционной системой.