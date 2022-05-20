Apple VR Утечки

Новые подробности о VR-гарнитуре Apple. Она почти готова

Олег

AR

Компания Apple показала инвесторам прототип своей гарнитуры AR/VR, сообщив, что устройство активно развивается. Об этом написали в Bloomberg на основе утечек изнутри компании. 

Согласно источнику, разработка Apple AR/VR-гарнитуры больше не является «подковерным секретом». Компания представила устройство своим инвесторам и членам совета директоров на прошлой неделе, и сообщила, что оно «находится на продвинутой стадии разработки и может дебютировать в не столь отдаленном будущем». 

Помимо этого, Apple сосредоточилась на программном обеспечении для гарнитуры. Новая ОС для нее предположительно получит название realityOS или сокращенно rOS. 

Слухи о разработке «яблочного» аксессуара для дополненной реальности ходят уже давно. Инсайдеры рассказали довольно много подробностей об этом будущем устройстве: например, уже известно, что его оснастят двумя 4К-дисплеями, 15-ю модулями камер, чипами из серии Silicon М или эквивалентными по мощности, функциями отслеживания движения глаз и рук и так далее. На старте продаж ценник ожидается на уровне $3000. 

Bloomberg считает, что утечки могут продемонстрировать нам готовую AR/VR-гарнитуру в том или ином виде уже в конце текущего года, а полноценный релиз для всех пользователей состоится в 2023 году. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

kardigan
+2492
kardigan
Похожи на маску ныряльщика.
Ещё трубку и канибисик и будет полная виртуальная вселенная.
2 часа назад в 10:06
#
Mers
+3945
Mers kardigan
Тоже это бросилось в глаза😂
2 часа назад в 10:36
#
tellurian
+3694
tellurian Mers
Фото ниже ⬇️🙃
час назад в 11:06
#
tellurian
+3694
tellurian kardigan
На выбор из декатлона
час назад в 11:06
#
Mers
+3945
Mers tellurian
Вот на это больше похоже.
час назад в 11:45
#
+195
Geek
Для выхода в «свет» выглядит странно:)
20 минут назад
#