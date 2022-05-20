Новые подробности о VR-гарнитуре Apple. Она почти готова





Компания Apple показала инвесторам прототип своей гарнитуры AR/VR, сообщив, что устройство активно развивается. Об этом написали в Bloomberg на основе утечек изнутри компании.



Согласно источнику, разработка Apple AR/VR-гарнитуры больше не является «подковерным секретом». Компания представила устройство своим инвесторам и членам совета директоров на прошлой неделе, и сообщила, что оно «находится на продвинутой стадии разработки и может дебютировать в не столь отдаленном будущем».



Помимо этого, Apple сосредоточилась на программном обеспечении для гарнитуры. Новая ОС для нее предположительно получит название realityOS или сокращенно rOS.



Слухи о разработке «яблочного» аксессуара для дополненной реальности ходят уже давно. Инсайдеры рассказали довольно много подробностей об этом будущем устройстве: например, уже известно, что его оснастят двумя 4К-дисплеями, 15-ю модулями камер, чипами из серии Silicon М или эквивалентными по мощности, функциями отслеживания движения глаз и рук и так далее. На старте продаж ценник ожидается на уровне $3000.



Bloomberg считает, что утечки могут продемонстрировать нам готовую AR/VR-гарнитуру в том или ином виде уже в конце текущего года, а полноценный релиз для всех пользователей состоится в 2023 году.



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