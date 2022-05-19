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Какими будут следующие iOS, iPadOS, watchOS и macOS? Собрали все, что известно

Денис
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6 июня состоится конференция WWDC 2022. На ней Apple традиционно представит обновленные версии собственных операционных систем. В сети уже масса слухов, инсайдов и утечек. Соберем все, что известно о следующем поколении операционных систем Apple. 

iOS 16

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  1. Обновленный статус-бар. В этом году компания выпустит модельный ряд iPhone 14, где откажется от «челки» впервые с 2017 года. Вместо нее мы получим более миниатюрный вырез под фронтальную камеру. Как итог, полезная площадь увеличится, и в области статус-бара станет больше свободного места. Его Apple планирует использовать. Возможно, компания переосмыслит расположение иконок и индикаторов. 
  2. Усовершенствованы приложения для отслеживания состояния здоровья. Они научатся анализировать сон и медицинские показатели. Компания создает специальный инструмент, который будет напоминать пользователям о том, что пора выпить таблетки. Курс их приема будет виден на дистанции в несколько дней или недель. 
  3. Обновят уведомления. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Какие именно изменения мы увидим, не сообщается. 
  4. Появится функция обнаружения ДТП. Аналог функции определения падения в Apple Watch. С помощью гироскопа смартфон выявит момент удара и отправит данные в службу экстренной помощи, если пользователь окажется обездвижен. 
  5. Новые приложения. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что компания готовит ряд «свежих приложений Apple», но не стал вдаваться в подробности. Полного редизайна интерфейса не ожидается, при этом компания запланировала «серьезные изменения в системе».

Поддерживаемые устройства: 
  • iPhone 7 и 7 Plus 
  • iPhone 8 и 8 Plus 
  • iPhone X 
  • iPhone 8 и 8 Plus 
  • iPhone XR 
  • iPhone XS и XS Max 
  • iPhone 11 (все модели) 
  • iPhone SE 2020 
  • iPhone 12 (все модели) 
  • iPhone 13 (все модели) 
  • iPhone SE 2022 

iPadOS

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  1. Обновленный интерфейс многозадачности. Пользователи iPadOS с момента отделения операционной системы от iOS просили Apple улучшить интерфейс многозадачности для iPad Pro. Инсайдеры сообщают, что нововведения готовятся. 
  2. Новый дизайн уведомлений. За последние два года Apple внесла множество изменений в уведомления iOS, добавив такие функции, как группировка уведомлений и режимы фокусировки. Однако похоже, что Apple по-прежнему недовольна реализацией уведомлений в iOS и iPadOS, поэтому планирует добавить больше изменений в этом году.

Поддерживаемые устройства: 
  • iPad Pro 12.9 (2-5 поколения) 
  • iPad Pro 11 (1-3 поколения) 
  • iPad Air (3-5 поколения) 
  • iPad mini (5 и 6 поколения) 
  • iPad (6-9 поколения) 


macOS

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Операционная система для Mac будет ориентирована на оптимизацию под семейство процессоров Apple Silicon. Благодаря более глубокой интеграции между аппаратным и программным обеспечением в macOS 13 можно будет увидеть обновленные уведомления, виджеты в любом месте на главном экране и другие подобные нововведения.

Поддерживаемые устройства: 
  • MacBook начало 2015 и новее
  • MacBook Air начало 2015 и новее
  • MacBook Pro начало 2015 и новее
  • Mac mini конец 2014 и новее
  • iMac конец 2015 и новее
  • iMac Pro 2017 и новее
  • Mac Pro конец 2013 и новее
  • Mac Studio 2022 


watchOS 9

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  1. Обнаружение мерцательной аритмии и возможность отслеживать, как часто пользователь находится в состоянии фибрилляции предсердий 
  2. Режим работы с низким энергопотреблением, в котором можно будет взаимодействовать с приложениями 
  3. Спутниковая связь для отправки коротких текстовых сообщений и оповещений в службы экстренной помощи, когда нет сотовой связи 
  4. Новая функция отслеживания сна 
  5. Новые функции отслеживания женского здоровья и лекарств в приложении «Здоровье» 
  6. Новые тренировки 
  7. Новые и обновленные циферблаты 

Поддерживаемые устройства: 
  • Apple Watch Series 7
  • Apple Watch Series 6
  • Apple Watch SE 
  • Apple Watch Series 5
  • Apple Watch Series 4
  • Apple Watch Series 3
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