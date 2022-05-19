Какими будут следующие iOS, iPadOS, watchOS и macOS? Собрали все, что известно

6 июня состоится конференция WWDC 2022. На ней Apple традиционно представит обновленные версии собственных операционных систем. В сети уже масса слухов, инсайдов и утечек. Соберем все, что известно о следующем поколении операционных систем Apple.
iOS 16
- Обновленный статус-бар. В этом году компания выпустит модельный ряд iPhone 14, где откажется от «челки» впервые с 2017 года. Вместо нее мы получим более миниатюрный вырез под фронтальную камеру. Как итог, полезная площадь увеличится, и в области статус-бара станет больше свободного места. Его Apple планирует использовать. Возможно, компания переосмыслит расположение иконок и индикаторов.
- Усовершенствованы приложения для отслеживания состояния здоровья. Они научатся анализировать сон и медицинские показатели. Компания создает специальный инструмент, который будет напоминать пользователям о том, что пора выпить таблетки. Курс их приема будет виден на дистанции в несколько дней или недель.
- Обновят уведомления. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Какие именно изменения мы увидим, не сообщается.
- Появится функция обнаружения ДТП. Аналог функции определения падения в Apple Watch. С помощью гироскопа смартфон выявит момент удара и отправит данные в службу экстренной помощи, если пользователь окажется обездвижен.
- Новые приложения. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что компания готовит ряд «свежих приложений Apple», но не стал вдаваться в подробности. Полного редизайна интерфейса не ожидается, при этом компания запланировала «серьезные изменения в системе».
Поддерживаемые устройства:
- iPhone 7 и 7 Plus
- iPhone 8 и 8 Plus
- iPhone X
- iPhone 8 и 8 Plus
- iPhone XR
- iPhone XS и XS Max
- iPhone 11 (все модели)
- iPhone SE 2020
- iPhone 12 (все модели)
- iPhone 13 (все модели)
- iPhone SE 2022
iPadOS
- Обновленный интерфейс многозадачности. Пользователи iPadOS с момента отделения операционной системы от iOS просили Apple улучшить интерфейс многозадачности для iPad Pro. Инсайдеры сообщают, что нововведения готовятся.
- Новый дизайн уведомлений. За последние два года Apple внесла множество изменений в уведомления iOS, добавив такие функции, как группировка уведомлений и режимы фокусировки. Однако похоже, что Apple по-прежнему недовольна реализацией уведомлений в iOS и iPadOS, поэтому планирует добавить больше изменений в этом году.
Поддерживаемые устройства:
- iPad Pro 12.9 (2-5 поколения)
- iPad Pro 11 (1-3 поколения)
- iPad Air (3-5 поколения)
- iPad mini (5 и 6 поколения)
- iPad (6-9 поколения)
macOS
Операционная система для Mac будет ориентирована на оптимизацию под семейство процессоров Apple Silicon. Благодаря более глубокой интеграции между аппаратным и программным обеспечением в macOS 13 можно будет увидеть обновленные уведомления, виджеты в любом месте на главном экране и другие подобные нововведения.
Поддерживаемые устройства:
- MacBook начало 2015 и новее
- MacBook Air начало 2015 и новее
- MacBook Pro начало 2015 и новее
- Mac mini конец 2014 и новее
- iMac конец 2015 и новее
- iMac Pro 2017 и новее
- Mac Pro конец 2013 и новее
- Mac Studio 2022
watchOS 9
- Обнаружение мерцательной аритмии и возможность отслеживать, как часто пользователь находится в состоянии фибрилляции предсердий
- Режим работы с низким энергопотреблением, в котором можно будет взаимодействовать с приложениями
- Спутниковая связь для отправки коротких текстовых сообщений и оповещений в службы экстренной помощи, когда нет сотовой связи
- Новая функция отслеживания сна
- Новые функции отслеживания женского здоровья и лекарств в приложении «Здоровье»
- Новые тренировки
- Новые и обновленные циферблаты
Поддерживаемые устройства:
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch SE
- Apple Watch Series 5
- Apple Watch Series 4
- Apple Watch Series 3