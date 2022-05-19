Какими будут следующие iOS, iPadOS, watchOS и macOS? Собрали все, что известно

iOS 16

Обновленный статус-бар. В этом году компания выпустит модельный ряд iPhone 14, где откажется от «челки» впервые с 2017 года. Вместо нее мы получим более миниатюрный вырез под фронтальную камеру. Как итог, полезная площадь увеличится, и в области статус-бара станет больше свободного места. Его Apple планирует использовать. Возможно, компания переосмыслит расположение иконок и индикаторов. Усовершенствованы приложения для отслеживания состояния здоровья. Они научатся анализировать сон и медицинские показатели. Компания создает специальный инструмент, который будет напоминать пользователям о том, что пора выпить таблетки. Курс их приема будет виден на дистанции в несколько дней или недель. Обновят уведомления. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Какие именно изменения мы увидим, не сообщается. Появится функция обнаружения ДТП. Аналог функции определения падения в Apple Watch. С помощью гироскопа смартфон выявит момент удара и отправит данные в службу экстренной помощи, если пользователь окажется обездвижен. Новые приложения. Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что компания готовит ряд «свежих приложений Apple», но не стал вдаваться в подробности. Полного редизайна интерфейса не ожидается, при этом компания запланировала «серьезные изменения в системе».

iPhone 7 и 7 Plus

iPhone 8 и 8 Plus

iPhone X

iPhone 8 и 8 Plus

iPhone XR

iPhone XS и XS Max

iPhone 11 (все модели)

iPhone SE 2020

iPhone 12 (все модели)

iPhone 13 (все модели)

iPhone SE 2022

iPadOS

Обновленный интерфейс многозадачности. Пользователи iPadOS с момента отделения операционной системы от iOS просили Apple улучшить интерфейс многозадачности для iPad Pro. Инсайдеры сообщают, что нововведения готовятся. Новый дизайн уведомлений. За последние два года Apple внесла множество изменений в уведомления iOS, добавив такие функции, как группировка уведомлений и режимы фокусировки. Однако похоже, что Apple по-прежнему недовольна реализацией уведомлений в iOS и iPadOS, поэтому планирует добавить больше изменений в этом году.

iPad Pro 12.9 (2-5 поколения)

iPad Pro 11 (1-3 поколения)

iPad Air (3-5 поколения)

iPad mini (5 и 6 поколения)

iPad (6-9 поколения)





macOS

MacBook начало 2015 и новее

MacBook Air начало 2015 и новее

MacBook Pro начало 2015 и новее

Mac mini конец 2014 и новее

iMac конец 2015 и новее

iMac Pro 2017 и новее

Mac Pro конец 2013 и новее

Mac Studio 2022





watchOS 9

Обнаружение мерцательной аритмии и возможность отслеживать, как часто пользователь находится в состоянии фибрилляции предсердий Режим работы с низким энергопотреблением, в котором можно будет взаимодействовать с приложениями Спутниковая связь для отправки коротких текстовых сообщений и оповещений в службы экстренной помощи, когда нет сотовой связи Новая функция отслеживания сна Новые функции отслеживания женского здоровья и лекарств в приложении «Здоровье» Новые тренировки Новые и обновленные циферблаты

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 3

6 июня состоится конференция WWDC 2022. На ней Apple традиционно представит обновленные версии собственных операционных систем. В сети уже масса слухов, инсайдов и утечек. Соберем все, что известно о следующем поколении операционных систем Apple.Поддерживаемые устройства:Поддерживаемые устройства:Операционная система для Mac будет ориентирована на оптимизацию под семейство процессоров Apple Silicon. Благодаря более глубокой интеграции между аппаратным и программным обеспечением в macOS 13 можно будет увидеть обновленные уведомления, виджеты в любом месте на главном экране и другие подобные нововведения.Поддерживаемые устройства:Поддерживаемые устройства: