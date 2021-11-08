iPhone SE 3


В сети появились новая информация о будущем бюджетном смартфоне от Apple — iPhone SE 3-го поколения. Сведения собрал азиатский ресурс MyDrivers.

Согласно источнику, iPhone SE 3 будет выпущен в двух версиях: более бюджетная и более производительная. Оба устройства получат чип Apple A14 Bionic, который дебютировал в линейке iPhone 12 — возможно, их производительность будет отличаться из-за разного количества графических ядер или оперативной памяти. Кроме того, оба устройства будут оснащены модулями 5G — они станут самыми дешевыми 5G-айфонами за всю историю Apple.

Насчет дизайна, размеров и диагоналей экрана в этой утечке ничего не говорится. Но самая любопытная информация скрывается не в этих параметрах. По словам источников в цепочке поставок компонентов для Apple, новые iPhone SE 3 могут первыми из всех «яблочных» девайсов получить подэкранный сканер Touch ID. Эта информация позволяет сделать несколько выводов:
  • В iPhone SE 3 будет OLED-дисплей, так как подэкранные сканеры отпечатков пальцев на данный момент широко применяются как раз в OLED-смартфонах, и почти не используются в паре с IPS;
  • iPhone SE 3 будет оснащен IPS-матрицей — в таком случае Touch ID встроят в кнопку Power (подобно iPad Air 4 и mini 6), и подэкранного сканера не будет
  • Поскольку предполагается, что iPhone SE 3 выйдет в двух версиях, то в них могут быть применены оба вышеупомянутых варианта.
MyDrivers утверждает, что iPhone SE 3 будет стоить $499 за младшую версию и $699 — за производительную. Разница в $200 довольно существенна, поэтому Apple вполне может «обкатать» технологию подэкранного Touch ID в более дорогой новинке. Ожидается, что Apple может выпустить оба смартфона весной 2022 года.

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Источник:

MyDrivers MyDrivers

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