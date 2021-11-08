

Microsoft запланировала новое мероприятие, связанное с образованием — на нём может быть презентована новая Windows 11 SE. Об этом сообщает GizChina.



Согласно источнику, конференция Microsoft состоится 9 ноября 2021 года. Информации о ней очень мало — компания официально сообщила следующее:



«Присоединяйтесь к нам во вторник, 9 ноября, в 9 утра по тихоокеанскому времени. Мы поделимся взглядом изнутри на новейшие технические решения, изучая пробелы в обучении, оставленные пандемией. Послушайте рассказы партнеров Microsoft, руководителей школ и некоторых специальных гостей, а также узнайте о новых и существующих технологиях Microsoft Education»





Кроме того, ожидается, что Microsoft может представить новый бюджетный ноутбук на базе Windows 11 SE. Предположительно, он получит название Surface Laptop SE, а инсайдеры говорят, что он получит базовый чип Intel Celeron N4120, 8 Гб оперативной памяти и дисплей диагональю 11,6 дюйма. Девайс может стоить около $400, чтобы привлечь школьников и студентов.



Ранее мы рассказали о баге Windows 11 — Аналитики уверены, что Microsoft готовит новую версию Windows 11 с приставкой SE. Она будет «заточена» под «образовательный рынок» — из классической Windows 11 уберут всё лишнее и сделают акцент только на базовых функциях и возможностях. Иными словами, компания выпустит некую итерацию Chrome OS от Google. По словам экспертов рынка, Windows 11 SE будет похожа на Windows 10S — то есть, будет, по сути, урезанной версией оригинальной Windows.Кроме того, ожидается, что Microsoft может представить новый бюджетный ноутбук на базе Windows 11 SE. Предположительно, он получит название Surface Laptop SE, а инсайдеры говорят, что он получит базовый чип Intel Celeron N4120, 8 Гб оперативной памяти и дисплей диагональю 11,6 дюйма. Девайс может стоить около $400, чтобы привлечь школьников и студентов.Ранее мы рассказали о баге Windows 11 — в системе «сломались» многие нативные приложения . Кроме того, Google Pixel 6 окончательно «добил» своих покупателей и фанатов очередным дефектом.





