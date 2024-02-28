Новые поправки Госдумы осчастливят и таксистов, и пассажиров. Но есть два условия

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Госдума представила поправки к закону о легализации такси. Об этом пишут «Известия».



Согласно источнику, несколько депутатов подготовили поправки, которые смягчают довольно жесткие требования нового закона к автомобилям таксистов. Если они будут приняты, то из-под действия закона выведут две самые чувствительные категории машин и таксистов.







Проблем можно будет избежать при соблюдении одного из условий: если водитель оформлен как самозанятый, либо если машина не новая, а куплена с рук. Помимо этого, из-под действия закона выведут автомобили повышенной комфортности, поскольку их в России не производят вообще.



Новый закон о такси был принят 18 января. Он вводит балльную систему оценки автомобилей, которые используются в такси, и этот рейтинг делает почти невозможным работу в такси на иномарке. В итоге для водителей такие меры означали бы новые затраты на покупку авто отечественной сборки, а для пассажиров — кратное снижение количества водителей и неизбежное удорожание поездок.