Новые поправки Госдумы осчастливят и таксистов, и пассажиров. Но есть два условия

Олег

Такси
Фото: Unsplash


Госдума представила поправки к закону о легализации такси. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, несколько депутатов подготовили поправки, которые смягчают довольно жесткие требования нового закона к автомобилям таксистов. Если они будут приняты, то из-под действия закона выведут две самые чувствительные категории машин и таксистов.

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Проблем можно будет избежать при соблюдении одного из условий: если водитель оформлен как самозанятый, либо если машина не новая, а куплена с рук. Помимо этого, из-под действия закона выведут автомобили повышенной комфортности, поскольку их в России не производят вообще.

Новый закон о такси был принят 18 января. Он вводит балльную систему оценки автомобилей, которые используются в такси, и этот рейтинг делает почти невозможным работу в такси на иномарке. В итоге для водителей такие меры означали бы новые затраты на покупку авто отечественной сборки, а для пассажиров — кратное снижение количества водителей и неизбежное удорожание поездок. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

+148
Basy
Очень информативная статья
час назад в 13:35
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