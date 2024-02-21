Снимайте наличку: такси «Ситимобил» отказывается принимать оплату картой

Сервис вызова такси предупредил, что оплата поездки картой через приложение не работает.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение в телеграм канале агрегатора. В пресс-службе сообщают, что безналичная оплата нарушена в связи с отзывом лицензии QIWI-банка.
«На данный момент в приложении «Ситимобил» не работает оплата по карте. Мы уже работаем над устранением проблемы и решим ее в самое ближайшее время. [...] У нас есть план действий на такой случай, так что в пределах часа мы уже все починим».
В «Ситимобиле» порекомендовали запастись наличкой для оплаты поездки.
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