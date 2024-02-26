«Яндекс Такси» рвется от жалоб. Агрегатором недовольны пассажиры, водители и власти

Артем
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За 2023 год в ведомство насчитало свыше 300 жалоб на повышение цен, блокировку водителей и пассажиров внутри сервиса. На это обратила внимание ФАС.

Основные претензии к «Яндекс Такси» рассмотрели «Известия». Одной из них стал вопрос блокировки водителей и пассажиров. ФАС требует предоставить подробный список нарушений и применяемых к ним мер в отношении обеих категорий пользователей сервиса. 

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В ведомстве считают, что компания должна снизить взимаемую комиссию до «конкурентного уровня». Сейчас водители отдают примерно 28% от заработка. В ФАС такие цифры сочли слишком высокими.

Также есть замечание по поводу ценообразования. Компания не раскрывает полностью детали принципа повышения стоимости услуг агрегатора. 

Ни одно из вышеперечисленных требований ФАС к «Яндекс Такси» не было исполнено в полной мере.
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Источник:
Известия
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Комментарии

kardigan
+3572
kardigan
Таксёры просто ох.. что тут ещё сказать.
час назад в 11:18
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